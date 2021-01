Francisco Céspedes, ícono de la música

Para reconocer su brillante y amplia trayectoria musical, Francisco Céspedes fue condecorado con el galardón Ícono de la música, que le otorgó la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión, junto al Paseo de las Estrellas de Las Vegas, en una pequeña ceremonia realizada en un conocido restaurante de Cuernavaca.

Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos y del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, junto a Gabriel Castañeda Salas, presidente en Latinoamérica, fueron los encargados de entregar este merecido reconocimiento que fue otorgado por petición de los seguidores del cantautor cubano.

A través de su música, él ha inspirado a miles de personas, además al igual que nosotros es un migrante que salió de Cuba con sueños y proyectos para realizar. Que mejor que entregar este reconocimiento en Cuernavaca, donde él lleva casi tres meses viviendo y está encantado con la ciudad. Reconocer su trabajo y trayectoria, pero también su sencillez con el público. Próximamente se le hará un homenaje en Las Vegas, expresó Pablo Antonio Castro Zavala.

Francisco Céspedes se mostró muy feliz y agradecido con este reconocimiento, aunque no cree mucho en los galardones, pero sí cuando vienen desde el corazón y cariño de la gente.

Los homenajes y premios me parecen un ejercicio que hacen las personas para alimentar su vanidad. Los premios se van oxidando ahí en la casa, son objetos y no me apego a nada de eso, no creo mucho en las instituciones que premian, pero este lo recibo muy bien porque viene de amigos y sé que hay un público cautivo de hace muchos años y todo ha sido por ellos, estos galardones representan el cariño de la gente, comentó Francisco Céspedes.

En la ceremonia, estuvieron presentes el actor Benito Castro, el cantante Carlos Cuevas y el cantante cubano Osmani García, para apoyar a Céspedes y unirse a esta celebración tan importante.

Actualmente, Francisco Céspedes radica en la Ciudad de la Eterna Primavera, lleva aproximadamente tres meses viviendo aquí y disfrutando del maravilloso clima. Asimismo, está trabajando en distintos proyectos en beneficio de Morelos, uno de ellos es para Benning Academia de Música sede Morelos.

Estoy haciendo una canción para proponérsela a la Academia Benning para que sea su himno, bueno una canción que los represente, porque los himnos me parecen de mal gusto porque aunque tengan palabras poéticas, hablan de la guerra. Yo considero que debería ser una canción que hable de los pobladores del lugar, de la prosperidad, de la salud y del amor.

Francisco Céspedes es un cantante con una gran trayectoria, que ha sido participe en distintos festivales de gran renombre a nivel mundial; asimismo, ha pisado miles de escenarios y sobre todo ha conquistado al público con su música, dejando la huella más importante en sus corazones.

Ahora con esta situación, me han quitado al público, siempre el mejor Pancho que yo me encuentro es el que está arriba del escenario, los extraño mucho, pero ya vendrán nuevos proyectos.

El cubano y el cariño del público.

Por el momento adelantó que ofrecerá un concierto virtual en febrero, donde hará una conjugación con la danza contemporánea, para brindar algo distinto y de gran calidad a su público.

Será un concierto con un concepto diferente, el ambiente será como de cine negro y estará incluida la danza contemporánea. Cantaré canciones de amor, para hacer el contraste, los movimientos y las acciones que haga más allá de la danza y la incorporación de las dos, hablará de la libertad.

También comentó que estará trabajando junto a una productora cinematográfica para participar en una película, algo que sin duda, lo tiene muy entusiasmado.

Estuve en teatro en Cuba y no es que sea un actor, pero quiero que mi participación quedé muy orgánica y me estoy preparando mucho.

Sin duda, una de las partidas que más le han dolido es el reciente fallecimiento del maestro Armando Manzanero, a quien recuerda siempre con mucho cariño y a quien le rendirá un importante homenaje. "Manzanero fue una persona muy cerca de mí, y yo de él, me lo dijo en su cumpleaños; me dolió mucho, pero empieza a vivir dentro de mí. Muy pronto le haré un homenaje para seguir recordándole a través de la música"

En su natal Cuba, Francisco Céspedes estudió Medicina, como parte de una tradición familiar, sin embargo, el arte y especialmente la música, siempre le llamó la atención y estuvo presente en su vida.

En mi casa había tradición de médicos y veterinarios, yo quería estudiar Historia del arte, pero lo sui géneris que es el gobierno de Cuba, dijeron que ese año no hacía falta que alguien más matriculara en esa carrera, y entonces me puse a estudiar medicina y me gustó mucho, es una gran carrera. Mi padre se la pasaba leyendo y escuchando a Bethoveen, Mozart o ponía a Lecuona o Bola de Nieve y me gustó mucho, quizás tenía buen oído. También había un piano en casa, las señoritas tenían que aprender a tocarlo según la sociedad, pero a mi hermana no le gustaba, yo lo tocaba más pero hasta terminaron por venderlo, porque casi me lo acabé. La primera canción que me aprendí fue 'Sabor a mí' de Álvaro Carrillo y ahí comenzó todo.

Entre los planes del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Pablo Castro comentó que se harán más homenajes, uno a Selena a 25 años de su fallecimiento y otro a Michael Jackson.