ExpoSex Mex vuelve de forma presencial; serán tres días de actividades

Tras ocupar el espacio virtual y lograr 150 millones de descargas, regresa presencialmente la Expo SexMex, que en su edición 2022 presenta 50 estrellas del porno en mini shows a lo largo de tres días, a partir de este viernes 30 en Expo Reforma.

El fundador de la expo, Fernando Draco, informa que para esta edición de 2022, se ha invitado a actores de varios continentes. “El boleto que se paga no da derecho a tocar a las estrellas XXX, simplemente podrán recibir piropos de parte de los caballeros, quienes en el interior del recinto se mantendrán con cubrebrocas en el rostro y constantemente hacer uso de gel antibacterial".

Puede interesarte: Expo Sexo y Erotismo 2019

Previo a la apertura del evento, Draco señaló que para esta edición se topó con pared con empresas cerveceras que no quisieron patrocinarlo. “En México se vive esa doble moral nos acercamos a los que producen cerveza y lo primero que dijeron fue que su target no iba de acuerdo, ni tampoco sus ideales como industria.

“Entonces cada año, con la Expo SexMex, pretendemos alejar los tabús, no es mala la industria de la pornografía como parte del entretenimiento nacional e internacional”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Agregó que la expo “está dirigida en un 98 por ciento a los hombres y el resto de este porcentaje las mujeres no lo llenan, no son nuestras consumidoras, esta forma de dirigir nuestro entretenimiento nos ha funcionado, no hay razón de cambiarlo”.

Algunas de las estrellas XXX, que participan este año son Katrina Moreno, Yorgelis Carrillo, Esmeralda Duarte, Mía Marín, Loree Love, Emily Thome, y Dasha. La expo incluye varias actividades y venta de películas y juguetes sexuales.