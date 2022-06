Ex integrantes de PXNDX fondean su banda con e-commerce

Lo que comenzó como un nuevo concepto musical se transformó en una innovadora idea mercadológica. Motivados por su pasión por compartir mensajes a través de canciones, Arturo Arredondo y Ricky Treviño fundaron en 2018 el grupo Desierto Drive y, paralelo, gestionaron la empresa Negro Pasión, junto al director de MKT Andrés Farías que comenzó con el objetivo de regularizar el merchandising de su nueva agrupación.

Pero, meses después dos caminos se les presentaron al dúo, uno negativo y otro positivo. Mientras lamentaban la pausa en las actividades de su nueva banda, por cuestiones de la pandemia, los jóvenes sonreían ante el impulso que tuvo su empresa, sobre todo a nivel virtual, ya que gracias al confinamiento, el e-commerce creció.

“El experimento fue emprender una banda independiente que fuera fondeada con su propia tienda online de e-commerce. Empezamos a ofrecer en preventa el disco que estábamos produciendo en ese entonces y playeras con el logo del grupo.

“Descubrimos la necesidad de lo que estábamos viviendo nosotros con la banda de cómo estaba muy descuidado el tema de las mercancías y decidimos hacerlo de una manera más formal. En pandemia empezamos poco a poco a crecer, al grado de, ahora, tener ¡más de 70 marcas de la tienda!”, afirmó Arredondo en entrevista.

Ambos fueron integrantes del grupo PXNDX y también distribuyeron artículos de este concepto.

Además de sus dos agrupaciones, en su empresa cuentan con las marcas de artistas como Kinky, División Minúscula, El Gran Silencio, Inspector, Los Claxons, Reyno, Tatiana, entre otros.

“Lo que batallamos e intentamos impulsar es esta cultura de que los dos, tanto el artista al igual que el fan, le den más seriedad y peso al tema del merchandising porque, por lo que habíamos visto en Estados Unidos, el merchandising es a veces la mitad o hasta el 60 por ciento del ingreso total de un artista, cosa que en México no aplica ni en Latinoamérica, que los músicos viven de los shows en vivo, por eso siempre están girando.

“Por temas de piratería y demás siempre ha sido muy difícil, nadie lo ha querido hacer bien, pero justo gracias a la pandemia el hecho de la que la gente se haya acostumbrado más al e-commerce ha generado más tráfico y tenemos mucho crecimiento en la tienda”, expresó Treviño.

El reto es promover este proyecto en toda la comunidad artística, demostrarle que, además de sus shows también pueden tener ganancias con los productos que utilicen sus marcas; todo desde un proceso transparente, según indicaron.

Su meta a corto plazo es alcanzar un centenar de marcas afiliadas y, así satisfacer a más fans en casi todo el continente americano, ya que distribuyen a 20 países latinos y Estados Unidos.

Derivado del éxito de Negro Pasión, los artistas emprendieron un nuevo proyecto titulado SellOut, un conversatorio que entremezcla intervenciones musicales con agrupaciones con las que colaboran para promover su trabajo de forma independiente.

Se describen algunos temas de la industria, así como el negocio que hay detrás de la música.

Y, como parte de un nuevo objetivo está el lanzar su libro debut ¡Sold Out! 99 anécdotas que pueden ser mentira, pero no importa, en donde cuentan diferentes experiencias personales. Por el momento, no se tiene fecha oficial de lanzamiento.

Por otro lado, en cuanto a sus actividades artísticas, ambos aseguraron que no existen problemas entre los integrantes de PXNDX y que, el hecho de ahora estar enfocados en este proyecto, no significa que dejen para siempre los escenarios.

“Desierto Drive es que es un proyecto que empezamos, la pandemia nos lo frenó, pero ahí está, la música está afuera y todo, en el momento que tengamos tiempo libre no estaría mal retomar el proyecto.

“También los fans tienen falsa idea de que no tenemos relación los integrantes de PXNDX, están equivocados, estamos muy felices por lo que estamos haciendo, cada quien en sus propios negocios, cada uno está en su ritmo, sus tiempos, sus cosas, si naturalmente PXNDX tiene que regresar, lo hará, es sólo paciencia entre todos”, dijo Treviño.