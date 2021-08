El reggae se viste de luto

Lee Scratch Perry fue uno de los productores de Bob Marley and the Wailers, otros grandes del reggae como Mad Professor, The Orb, Beastie Boys, The Congos y Adrian Sherwood, también se apoyaron en su genialidad para generar sonidos únicos. Por si eso fuera poco, es considerado uno de los principales precursores de la llamada música dub, sonido que permitió al reggae penetrar en el mercado internacional.

Por ello, tras anunciarse su deceso el día de ayer a los 85 años de edad, el mundo de la música volvió a conmocionarse ante la pérdida del que fue uno de sus grandes productores. Rainford Hugh Perry, como se llamaba realmente, nació en Kendal, Jamaica el 20 de marzo de 1936, en el seno de una familia de escasos recursos.

Curiosamente fue su situación financiera la que le permitió llegar a lo más alto del Olimpo musical, pues al verse obligado a tomar pequeños trabajos para aportar económicamente en su hogar, se topó con un puesto en una constructora, donde inspirado por el sonido que hacían las máquinas, descubrió su pasión por la música.

Su camino profesional empezó a gestarse a finales de la década de 1950, cuando llegó a Studio One (uno de los más importantes de aquella época en Jamaica) para aprender el oficio de productor. Los conocimientos que adquirió le permitieron trabajar en la compañía del músico Joe Gibb, pero luego de sostener diferencias creativas con él, fundar el grupo The Upsetters, y más tarde su propio sello discográfico con el cual produjo algunos de los primeros trabajos de Bob Marley and The Wailers.

Su primer gran éxito con dicha disquera fue un tema titulado People funny boy, un claro insulto a Gibb, pero que resultó ser del agrado del público. Durante esa época comenzó a gestar el dub, que se caracterizaba por omitir las voces y algunos instrumentos, para que predominaran el bajo, la batería y otros efectos de sonido

Sin embargo, Lee tenía un gran defecto: su carácter. Su desencuentro con Gibb fue el primero de muchos que tuvo a lo largo de su carrera, e incluso esa conducta errática lo llevó a romper relaciones con Marley después de haberlo llevado al éxito.

Foto: Cortesía

En los 70 tuvo serios problemas con las drogas, llegando incluso a escuchar voces que, según relató en su momento, lo obligaron a quemar su estudio a principios de esa década, poniendo sus creaciones en pausa durante un tiempo.

En los 90 regresó a la escena con gran fuerza, y para el año 2002 fue merecedor de su primer y único Grammy, como Mejor Álbum de Reggae por ET de Jamaica, y en los años siguientes fue nominado en cuatro ocasiones más.

Durante ese tiempo se mantuvo activo sacando nuevos discos y realizando giras por todo el mundo. En 2015 trascendió la noticia de que el estudio en Suiza del músico Lee Scratch Perry había sido consumido por las llamas, junto con su equipo, sus vestuarios, sombreros, libros, discos y micrófonos.

El suceso causó gran tristeza entre los amantes del reggae, y es que esos objetos representaban parte de un personaje que llevó al productor a convertirse en uno de los referentes del género.

Fue la mañana de este domingo cuando el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, confirmó su deceso a través de un tuit, donde además envió condolencias a su familia, amigos y fans.