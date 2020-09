Después de IsfelBurgers, Violeta Isfel abre restaurante en Hidalgo

Teatro digital, el programa Me caigo de risa y la serie Lorenza bebé a bordo, son algunos de los proyectos actorales en los que está inmersa actualmente Violeta Isfel, pero además trabaja en la inauguración del que será su primer restaurante, IsfelBurgers. Y es que luego de un experimento en un pequeño restaurante prestado, se dio cuenta del éxito del proyecto, de personas de otros estados llegando a buscar su comida y esperando hasta una hora por obtener una de sus famosas hamburguesas.

“Lo que más me motivó fue el haber encontrado una chamba que disfruto tanto como actuar. Yo quería hacer otra cosa además de actuar, empezar a generar ingresos de otra manera y la gente es la que me han dado el punch necesario, dije, ‘los comensales no merecen eso’, el cliente merece lo mejor, merecen una mesa cómoda donde sentarse y un lugar en el que se sientan seguros”, dijo Violeta Isfel en entrevista telefónica.

Uno de los aspectos que más disfruta la emprendedora es que en este proceso ha estado acompañada de su familia. “Al que se le ocurrió la idea fue a mi esposo, él fue quien me dijo 'ya no cabemos', pobre de mi esposo porque no duerme, está checando todo, además de que me dijo 'el 5 de septiembre inauguramos', y pues, ¡a ponernos las pilas! Hasta a mi hijo le ha tocado hacer talacha y ha estado ayudando a los carpinteros, se ha vuelto súper enriquecedor para nosotros porque hemos estado empapándonos de múltiples cosas que tienen que ver con el restaurante”, compartió Isfel.

Otro de los aspectos que más emoción le provoca a la artista este proyecto es la posibilidad de tener mucho mayor cercanía con sus fans, “vamos a poner en área para la gente que llega y le gusta hacer TikTok conmigo, nos tomamos fotos, me han llevado cosas de Atrévete a soñar, que han tenido guardadas y las llevan al local y se las firmo. Es muy bonito tener una comunión con el público de manera distinta, más cerquita, más como iguales y eso me fascina”.

IsfelBurgers contará además con un escenario que servirá para darles un espacio a los artistas que busquen en dónde exponer su trabajo. “Ya hablaré con algunos amigos para traerlos, a lo mejor una vez al mes. Es un rubro que apenas estoy explorando y claro que pondremos grupos de salsa, de banda, de rock, de lo que se les ocurra, el chiste es que los compañeros tengan un lugar en dónde presentarse y que el público se eche una hamburguesa y pueda pasarla increíble".

La salud de clientes y empleados es muy importante para este negocio, por eso contará con todas las medidas sanitarias para evitar contagios por la actual pandemia.

“Vamos a tener difusores que constantemente están sanitizando el espacio, además de los cubrebocas, las caretas, llevamos una bitácora de control de temperatura, gel antibacterial todo el tiempo, sanitizante a la hora de entrada, tenemos con múltiples medidas”, aseguró la actriz.

IsfelBurgers se inaugura oficialmente este 5 de septiembre; se ubica en la Plaza Mordanna de Tizayuca Hidalgo, para quienes quieran ser testigos de este evento, Violeta Isfel confirmó que se hará una transmisión a través de sus redes sociales, en donde además podrán ver al hijo de la actriz, quien cantará una canción que hizo con un artista local, como un regalo por este nuevo proyecto.