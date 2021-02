Betty Vázquez va por cumplir su propio reto

El viernes 5 de marzo por Azteca Uno televisión se transmite la gran final de la octava edición de MasterChef 2020-2021 y el ganador será "quien alcanzó el compromiso con su sueño, que lo cuidó durante estos meses por haber sido estudioso, disciplinado y honesto consigo mismo, el que se la haya creído, porque la meta es su propio reto personal", declara la chef Betty Vázquez.

En entrevista con El Sol de México vía zoom desde las instalaciones de TV Azteca, Betty comparte que también se impuso su propio reto en esta octava temporada del reality del cual es juez: llegar a un peso de 60 kilogramos al cumplir 60 años de edad en agosto próximo: "Mi meta es llegar a un equilibrio de salud dentro de seis meses, me faltan 15 kilogramos, aunque si mi nutrióloga me dice ‘no llegues a 60-60, sino 60-65’, le haré caso porque no voy a jugar con mi salud".

Este reto ha sido bien recibido por los fans del programa y de la propia Betty, como ella misma reconoce: "Me emociona esta onda del boom que se ha desatado con mi figura, por un lado estoy halagada y por otro, siento que por mi salud, debo cumplir mi reto y llegar a mi meta, como los concursantes de MasterChef".

UNA EDICIÓN DISTINTA

Betty manifiesta que desde que se inició la pandemia, "supimos que los castings no iban a ser presenciales, los hicimos vía zoom, quedaron los 20 concursantes con los que iniciamos las grabaciones, que se prolongaron siete semanas y media. Luego la producción tuvo que pensar cómo cientos de personas en un foro no nos contagiamos en intensas 14 horas al día. Somos la prueba de que si se quiere, se puede hacer sin enfermarse, todos los lunes nos hicieron pruebas de Covid-19, cumpliendo los protocolos de salud".

El siguiente reto de esta temporada "fue ir descubriendo todos los días a cada uno de los 20 participantes e ir entendiendo el por qué llegaron, cuál es su sueño, su plan de vida a futuro y hasta el plan de ataque y poder guiarlos en este crecimiento", comenta.

Más que juez, ella se reconoce como una guía de los participantes. "Lo que me gusta de este proyecto es la evolución que tienen los cocineros, hay quien se queda en los primeros programas, y quienes se van superando, se agradece cuando los concursantes evolucionan y se superan".