Ana Brenda Contreras se une a Siete veces adiós, su retorno a los musicales tras seis años

Siete veces adiós iniciará una nueva temporada sumando como protagonista en su elenco a la actriz Ana Brenda Contreras, quien interpretará el papel de "Ella".

"Estoy muy nerviosa pero son nervios bonitos. Me siento muy contenta y muy arropada por la compañía sumamente talentosa. Es un gran reto", dijo la actriz en conferencia de prensa previa a la primera función de la temporada.

"Cada trabajo y cada personaje nuevo es un reto, porque como artistas siempre vamos cambiando y evolucionando. Siete veces adiós significa mucho en este momento de mi vida porque viene a demostrarme que puedo pararme aquí después de seis años de El hombre de la mancha, de vivir cosas muy duras como una pandemia y pérdidas", añadió.

En su guion, escrito por Alan Estrada, el musical cuestiona el ideal del amor perfecto y desafía los paradigmas establecidos sobre las relaciones sentimentales del siglo XXI, todo ello a través de ‘L’amore’, un narrador que representa al amor mismo, y que va relatando la relación entre Él y Ella.

"Uno de los grandes aciertos de esta obra es que todo el mundo se identifica en algún punto, con Ella, con Él, con la banda" explicó Ana Brenda sobre cómo el público responde al argumento planteado en la historia.

En el reparto, Ana Brenda Contreras compartirá créditos con Nacho Tahhan (Él), César Enríquez (L’amore), Diego Medel (Diego), Mónica Campos (Mónica), Esván Lemus (Esván) y Alba Messa (Alba), además de la banda sobre el escenario conformada por seis músicos. "Me han recibido increíble, sé que si algo me pasa me van a ayudar" dijo la nueva integrante del elenco. "La música es preciosa, es popera, hay baladas. Como actriz es un regalo poder hacerla", añadió sobre la parte musical.

"Hace más o menos un año y medio estábamos aquí estrenando Siete veces adiós, y hoy tenemos la fortuna y el placer de regresar", dijo Carlos Martínez Vidaurri, productor del espectáculo.

"Ana Brenda fue de las primeras 'Ellas' que estuvieron siempre en la lista. Cada que venía una temporada nueva era la primera llamada y siempre quisimos tenerla aquí", agregó Martínez Vidaurri sobre la reciente incorporación.

Siete veces adiós con Ana Brenda Contreras se estará presentando en el Teatro Ramiro Jiménez del 5 al 8 de octubre, 12 al 15 y 26 al 29 del mismo mes.

Además de esta versión, el espectáculo también cuenta con una historia alterna en la que la pareja es Él y Él, esa adaptación está protagonizada por Martín Saracho y Gustavo Egelhaaf, y se presentará del 19 al 22 de octubre.









