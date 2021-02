Aleks Syntek retoma el poder de la balada ochentera

Aleks Syntek nunca ha renegado de la influencia que la música ochentera y noventera ha tenido en su música. Y continúa con esta propuesta combinando sonidos de aquella época con el electrónico actual dando como resultado Anatomía del amor, un álbum que según el cantante recuerda sus orígenes musicales.

“Muchos amigos que han escuchado el disco sienten que hay un espíritu que les recuerda a los primeros discos que hacía en la década de los años noventa con la época de Mis impulsos sobre ti, Más fuerte de lo que pensaba de lo que hice con La Gente Normal. Y creo que fue algo inconsciente que me nació”, dice en entrevista. “El disco está dividido entre la batería y las guitarras eléctricas, que se combinan con otras cosas más electrónicas de sintetizadores”.

Eclipse de Luna es al segundo lanzamiento de este álbum que tiene previsto su estreno para el mes de abril. Una canción que, “tiene los tintes de esas baladas poderosas ochenteras que ha sido una influencia muy fuerte para mí desde mis inicios, pero que combino con la tecnología del 2021. Es increíble lo que se puede lograr juntando la filosofía de ambas épocas”, explica el cantante.

En esta canción, la redención juega un papel importante, confiesa el intérprete. Esto tiene que ver con las experiencias personales que Syntek vivió con su pareja hace tiempo, donde ambos estuvieron distanciados y a punto de la separación. “Afortunadamente ahora estoy muy bien con mi pareja, pero en el pasado llegué a tener un tropezón en el cual tienes que aceptar que cometiste algún error. Pero siempre es una forma muy humana el aceptar tus errores”.

El videoclip dirigido por Gustavo Cortés tiene un tono teatral en el que el músico narra la relación de una pareja. Pero en el fondo están los escenarios más bellos de Mérida, su tierra natal, ciudad y estado al que quiso rendir homenaje como una oportunidad para atraer miradas \u0009del turismo y revivir esta industria golpeada por la pandemia de Covid-19.

“Hicimos este video aprovechando el ambiente natural que tenemos, una ciudad con historia, con edificios antiguos hermosos en el Centro Histórico. Gracias a este teatro hermoso donde filmamos pudimos darle un tono más dramático, más teatral a la canción”.

Con Eclipse de Luna se prepara para lanzar un álbum nuevo. Un material que nace en medio de la pandemia, y que tuvo que sortear el distanciamiento social entre los músicos que participaron y el cantante. “La realización de este tema y casi de todo el disco se dio a la distancia, en una cuarentena obligada”, reflexiona.

“Por fortuna la tecnología me ayudó a comunicarme con mis músicos a través del internet, del WhatsApp y del teléfono para decir qué sí y qué no, cada quien trabajando desde su estudio en casa. Así me iba comunicando con el baterista, el bajista, el guitarrista. Ellos me iban mandando los archivos por computadora y yo los acomodaba a mi gusto. Y así fui acoplando las piezas, armando el rompecabezas”.

Anatomía del amor será el octavo álbum en la trayectoria de Aleks Syntek y estará disponible en el mes de abril.