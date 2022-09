Briela Scott conecta con el público a través de su música

La cantante colombiana Briela Scott presenta su sencillo "In my head” y en su reciente visita a México, cautivó al público de tierras aztecas con su talento. En este primer sencillo, Briela plasma ese carrusel de emociones que viven los adolescentes y la invitación a ser empáticos ante esta situación.

“In my Head” es de la autoría de Briela, canción que surgió desde su propia experiencia e invita a todos a vivir las emociones, sin olvidar que siempre hay una luz al final de la oscuridad y que cada uno tiene la oportunidad de decidir salir de ahí.

“Es una canción que habla principalmente de la fantasía versus la realidad, de la diferencia entre querer vivir en la fantasía para evitar la decepción de la realidad. Está inspirada en una experiencia propia que tuve con una persona que idealicé demasiado, y después me di cuenta que era completamente diferente a cómo la imaginé”, expresó Briela Scott.

Asimismo, estrenó el videoclip de esta canción que fue grabado en Bogotá, Colombia. La idea fue de Briela y de su manager, que surgió a partir del concepto de la canción de estar un poco atrapado y vivir entre la realidad y la cabeza.

“Lo grabamos a las afueras de Bogotá, en una propiedad abandonada, ahí jugamos con el concepto, para poner el lado más oscuro del video con la camisa de fuerza y las emociones fuertes con la dualidad con el lado más fantasioso”.

El video cuenta con más de 100 mil reproducciones y ha tenido muy buenos comentarios por parte del público, pues la mayoría logra identificarse con este sube y baja de emociones, y aunque “In my head” fue compuesta para los jóvenes, es una canción atemporal para la juventud de todas las edades.

Briela Scott decidió iniciar su gira internacional de promoción en México porque considera que es un país muy importante para todos los artistas y eso lo ha visto reflejado en la afluencia en redes que tiene por parte del público mexicano.

“México es el primer destino para empezar la gira de promoción porque es un trampolín, si te va bien aquí se abren las puertas para el mundo en general. He tenido un muy buen recibimiento, tuve algunas presentaciones, y me di cuenta que, en México, el público está abierto a escuchar nuevas propuestas, me quedo muy satisfecha con esta visita”.

Otra de las cosas que la joven cantante disfrutó en su visita a México, es la comida, y sus platillos favoritos fueron pozole, enfrijoladas y tacos. Después de esta visita, su gira continuará por España, Uruguay, Argentina Ecuador y Las Vegas.

Su próximo sencillo se llama “Apettite”, el cual está grabado en inglés y francés y muy pronto lo lanzará. Además, prepara su primer LP que planea estrenar en noviembre de este año.

Desde muy pequeña, Briela Scott tuvo la inquietud de plasmar todas las ideas que tenía en su mente a través de la música. En el piano sacaba todo aquello que la motivaba, desde experiencias personales hasta influencias musicales.

“Siempre tuve un acercamiento a la música, porque para mis papás era súper importante que desde pequeña aprendiera a tocar un instrumento, me metí a clases de piano, guitarra y técnica vocal. Ya en la escuela, formábamos bandas entre los estudiantes y con mis amigos componía por diversión. Siempre tuve la música como un pasatiempo, pero a los 16 años pensé en que esto sería mi carrera de manera profesional”.

Briela es una artista políglota y en evolución que viene trabajando con toda pasión en su proyecto musical. A la fecha tiene compuestas alrededor de 400 canciones dentro del pop alternativo, pero con influencias.

Sus canciones van enfocadas principalmente a la juventud. Compone con piano y con guitarra. Comenzó a componer sola en su casa y cerca de donde vive está un productor al que lo contactó, le mostró unos covers, comenzaron a producir juntos y fue él el que la conectó con su manager.

“Las temáticas que suelo abordar en mis canciones, son vivencias siendo adolescente y descubriendo el mundo, esta es una etapa muy interesante porque hay muchas emociones y te encuentras con muchas cosas por primera vez. Espero que la gente se pueda identificar y se sientan comprendidos, es una forma de decirles que no están solos, que todo esto es muy normal”.

En 2021, decide emprender su proyecto musical y ha trabajado de la mano de Juan Carlos “Chato” Rivas, bajista de la legendaria banda de rock colombiano La Derecha y primer director musical de la banda de Shakira.

