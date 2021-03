Activo Party lanza Mamacita

El cantante y rapero de origen dominicano Activo Party, ha causado gran sensación con su reciente sencillo "Mamacita", una canción con un ritmo tropical, que es la primera en género urbano que lanza en su proyecto musical.

"Es un tema que hice por una experiencia que pasé en la vida real, con una amiga, porque cuando uno se enamora y pierde la cabeza (risas). Cuando la escribí iba a ser en inglés totalmente, pero cuando me pasó esa situación, dije quiero cambiarla a español con la intención de dedicarsela a ella, pero le dejé algunas partes en inglés para no perder la esencia de la canción inicial", expresó Activo Party.

El lanzamiento estuvo acompañado de un videoclip oficial que ya cuenta con más de 185 mil reproducciones en Youtube.

"En el video quise plasmar justamente lo que había pasado con esa persona, y en la historia podemos ver cómo la chica está con otro chico, pero al final se va conmigo y el otro chico quiere recuperarla y armamos una revolución".

A través de las redes sociales, el público le ha manifestado su gran apoyo, y le ha dado muy buenos comentarios sobre esta canción.

"El público le está dando mucho apoyo a la canción y realmente les agradezco de todo corazón. Y considero que la razón por la que les ha gustado mucho, es porque es una canción que parte de una experiencia personal y me imagino que se identifican con el tema, porque han pasado por lo mismo. Además es una canción que cualquier persona puede dedicar a su pareja o a un amiga".

Como ya sabemos, el 2020 fue un año muy difícil para todos y especialmente para la industria de la música y el entretenimiento, sin embargo, Activo Party se mantuvo presente en las redes sociales muy cerca de su público.

"Por la pandemia no se han podido hacer muchas cosas, como cantar en vivo y se cerraron muchas puertas, yo tuve que coger las redes sociales y sacarle provecho al Internet; y he hecho un buen trabajo, subiendo diverso contenido para que la gente se entretenga, no sólo música sino otras cosas. Realmente fue un año difícil, pero me mantuve trabajando".

Con gran entusiasmo por seguir mostrando su música y talento, para este año, el talentoso joven tiene muchos planes.

"Este año viene mucha música nueva, series pequeñas de videos y colaboraciones con artistas de Nueva York, Florida y México, estoy muy contento y ansioso porque escuchen todo lo que se viene".

Gracias a su música y talento, Activo Party se presentó en el 50 aniversario del Festival Puertorriqueño en Rochester, Nueva York en el verano del 2019, donde presentó sus temas “Rapido y Furioso” y “Tamo Jevi” enfrente de una magnitud de siete mil personas, convirtiéndose en el primer artista del género de dembow en presentarse en este gran evento.

Finalmente, Activo Party espera el momento de retomar las presentaciones y su gira internacional, pues tiene muchos deseos de visitar México.

Conéct@te:

Instagram: @activoparty

Facebook: /activoparty