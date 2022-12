Ya pagó aguinaldos el Congreso

El pasado 19 de diciembre la Secretaría de Finanzas del Congreso local cumplió con el depósito de la primera parte del aguinaldo a trabajadores sindicalizados, así lo confirmó la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos (SUTSPLEM), Verónica Guzmán Paredes.

La secretaria aseguró que el pago se realizó un día antes del plazo máximo que marca la Ley para el pago de la prestación laboral.

Con el pago de la primera parte del aguinaldo se vieron beneficiados un total de 142 agremiados, por ahora sólo esperarán al próximo 15 de enero para recibir el complemento de la prestación, para un total de 90 días de salario

"Mis compañeros están contentos de haber recibido este aguinaldo que había sido tan esperado, que muchos ya lo tenían comprometido y que les permite organizar sus gastos para estas fechas del año, ahorita ya estamos en cumplimiento con el patrón", expresó Guzmán Paredes.

Por su parte, la líder de la Asociación de Pensionados y Jubilados, Técnicos, Auxiliares y de Confianza del Congreso, Teresa Galván Abúndez confirmó que el pago fue recibido en tiempo y forma, el cual corresponde a la primera parte del aguinaldo, que equivale a 45 días del salario. Quienes recibieron este pago fueron los 163 afiliados de la asociación que representa, al igual que los restantes 98 jubilados del Poder Legislativo que no pertenecen a su agrupación.

Galván Abúndez añadió que el aguinaldo, representa además del salario, la fuente más importante de ingresos para los jubilados, quienes utilizan los recursos de esta prestación para concretar importantes beneficios en materia de salud y tratamientos médicos, así como para la planificación de sus gastos anuales.

Trabajadores de confianza en desacuerdo

No obstante, los trabajadores considerados de confianza, refirieron que se les pagó sólo una quincena como aguinaldo, cuando en años anteriores recibían lo de 90 días. Razón por la cual dijeron no estar conformes, sin embargo, señalaron que no les quedaba más que resignarse, para evitar perder sus trabajos.







