Facebook lanza su propia versión de TikTok en Instagram

Facebook presentó el miércoles su propia versión de la red social TikTok en Estados Unidos y más de 50 países, incluyendo un nuevo servicio de videos cortos llamado Reels dentro de su popular aplicación Instagram.

El debut llega días después de que Microsoft dijo que está en conversaciones para adquirir las operaciones de TikTok en Estados Unidos a la china ByteDance, después de que la Casa Blanca amenazó con prohibirla por preocupaciones sobre seguridad.

El lanzamiento de Reels escala una dura pugna entre Facebook y TikTok, ya que ambos se consideran una amenaza entre sí y buscan atraer a los jóvenes estadounidenses, muchos de los cuales han optado por la aplicación china en los dos últimos años.

Reels fue probado por vez primera en Brasil en 2018 y más tarde en Francia, Alemania e India, que era el mayor mercado de TikTok hasta que el gobierno lo prohibió el mes pasado tras un enfrentamiento con China. Facebook también probó una aplicación denominada Lasso que no tuvo mucho seguimiento.

Al igual que en TikTok, los usuarios de Reels pueden grabar videos cortos verticales con sus móviles y añadir efectos especiales y bandas sonoras extraídas de una biblioteca musical.

Estas similitudes llevaron al presidente ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, a calificar Reels como una "copia" que podría afectar a la gran base de usuarios de Instagram después de que "su otra copia Lasso fracasó rápidamente".

Facebook se enfrentó a acusaciones similares la semana pasada, durante una audiencia en el Congreso sobre el supuesto abuso de posición dominante en el mercado de las firmas tecnológicas, ya que varios legisladores sugirieron que la firma imitó a rivales como Snapchat.

Vishal Shah, vicepresidente de producto de Instagram, reconoció los parecidos en una videoconferencia el martes con periodistas y dijo que "la inspiración para los productos viene de todas partes", incluidos los equipos de Facebook y "el ecosistema en general".