El smartphone herramienta clave para conectarse a la red

Nueve de cada 10 mexicanos usa el smartphone como principal dispositivo para conectarse a internet, pero la falta de dinero para contratar datos y la inseguridad reducen la frecuencia de las conexiones, según un análisis conjunto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Al presentar la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones señaló que en cinco años 18 millones de personas nuevas accedieron a internet, es decir 303 mil nuevos usuarios cada mes. Además, ocho millones de hogares contrataron internet.

El comisionado destacó que 75 por ciento de la población con seis años o más dispone de un teléfono celular; sin embargo, si bien el acceso a un teléfono inteligente es fácil, “aún la gente no se conecta a internet, no porque no tenga cobertura sino porque no tiene dinero”.

Otra de las razones que cobra frecuencia, aunque a nivel marginal, es por problemas de seguridad.

El funcionario añadió que las personas que declararon no tener un teléfono celular justificaron esta situación por la falta de dinero, o bien porque no lo necesitan.

En 2016 existían 683 mil personas que no contaban con un celular, pero esta cifra aumentó a un millón 919 mil personas para el 2019, comentó Arturo Blancas, director general de Estadística del Inegi.

En el tema de la distribución de usuarios de telefonía celular, en los ámbitos urbano y rural, la encuesta estima que para 2019, en las ciudades ascendió a 79.9 por ciento, un incremento de un punto porcentual en un año.

En el área rural el porcentaje de usuarios es de 58.9 por ciento, al incrementarse 3.8 puntos porcentuales.

Según la ENDUTIH 2019, los mexicanos usan internet para entretenerse, para obtener información y comunicarse. Para lo que menos se usa es para hacer transacciones bancarias en línea, para ordenar o comprar productos y poco se usa para interactuar con el Gobierno.