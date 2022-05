Requiere AIFA infraestructura para mover carga

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recibirá hacia finales del tercer trimestre del año toda la carga aérea que hoy en día se mueve a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de acuerdo con los planes del gobierno federal para el reordenamiento del sistema aeroportuario en el centro el país.

Sin embargo, para que esta medida tenga éxito resulta indispensable que la nueva terminal aérea cuente con todas las vialidades y accesos para agilizar la entrada y salida de carga, comentó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

➡️ Vuelan 2 mil 300 pasajeros al día desde el AIFA a un mes de su inauguración

Finanzas Discrepan por alertas de riesgos en AICM

“Lo que debe estar listo es la conectividad, que las vías de comunicación estén terminadas y permitan que el traslado entre la Ciudad de México y el AIFA sea rápido y eficiente, eso tiene que ver con las vialidades y entiendo que no se han concluido al cien por ciento”, dijo el directivo en entrevista con El Sol de México.

Indicó que el AIFA también debe tener lista toda la infraestructura en materia de bodegas y aduanas para poder operar, y apuntó que el traspaso de operaciones de carga de importación será un problema para aerolíneas nacionales, en tanto que México no recupere la Categoría 1 de seguridad aérea ante la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

El subsecretario de Transportes federal, Rogelio Jiménez Pons, confirmó a este diario que antes de que concluya mayo el gobierno publicará un decreto para enviar toda la carga del AICM al AIFA en un lapso de cuatro meses.

El aeropuerto capitalino mueve la mitad de la carga aérea en el país, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Solo en 2021, el AICM manejó 567 mil 778.6 toneladas de carga, una cifra 21 por ciento mayor a la del año previo.

Para Ruiz Huarte, de no tener los accesos necesarios puede haber un aumento de costos que se verá reflejado en el precio final de los productos para los consumidores finales. “Si la vialidad es buena, quizá el costo que se incremente no será mayor, pero si no están listas esas vialidades eso puede causar algún tipo de problema para la carga que se traslade al consumidor”, dijo.

El directivo abundó que el incremento de costos no debería ser mayor, porque para la carga que llega al AICM los agentes ya tienen el transporte y lo único que hay que agregar es el tema de distancia, que en algunos casos no será mucha, así como las casetas, pero por la falta de vialidades puede devenir en mayores trayectos y, por ende, en un consumo de combustible más alto.

Previo a la inauguración del AIFA, el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, declaró que de seis vialidades principales para conectar al aeropuerto solo estarían concluidas cuatro.