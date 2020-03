Reducen un 80% personal del ingenio Emiliano Zapata

Acuerdan en la Asociación Local de Productores de Caña de la CNPR, parar las labores en un 80 por ciento del personal que labora en esta organización, por lo que solo habrá guardias con una persona de cada área para la atención de los productores que lo requieran, esto como una estrategia de prevención del Covid-19, manifestó Pedro Ocampo Álvarez, presidente de esta agrupación cañera que abastece al ingenio Emiliano Zapata.

Pidió la comprensión de todos los productores cañeros agremiados a esta organización y dejó claro que sí habrá atención para todos los productores que tenga necesidad de acudir.

Pidió que no se tomen a la ligera las recomendaciones que se están dando, "hay que tener mucha precaución, debemos prevenir antes de que se dé una situación más grave en México", dijo e hizo un llamado a los productores a no acudir si no hay una verdadera necesidad.

Del trabajo en el campo, reconoció que tienen problemas por la falta de cortadores de caña, por lo que el personal del campo seguirá trabajando, “cada trabajador del corte seguirá trabajando ya que tenemos por cosechar 300 mil toneladas de caña en el campo”.

Dio a conocer que la lluvia atípica del lunes provocó que se parara la cosecha por la humedad de los suelos, “nos paró la zafra, por obvias razones no podemos correr riesgos innecesarios” y reveló que hay ingenios que ya pararon la zafra porque simplemente no tiene la caña suficiente, nosotros no podemos correr riesgos innecesarios, falta alrededor del 30 por ciento de la producción.

Ocampo Álvarez dijo que el avance de cosecha e industrialización a la fecha es de 730 mil toneladas de caña, se espera terminar en la primer semana de mayo, a la fecha se llevan 110 días de zafra, con un karbe de 132.72 kilos de azúcar por tonelada de caña.

“Es bueno porque en el país tenemos el primer lugar, lo malo es que no teníamos desde hace muchos años un karbe tan bajo, pero primero Dios, con el repunte del precio de azúcar, hasta hoy con este karbe podríamos tener una liquidación final de mil cuatro pesos, superior a la del año pasado que fue de 898 pesos por tonelada de caña", concluyó.