Productores prefieren sembrar que cuidar ganado

Productores de ganado reconocieron que durante el último mes las ventas registran una disminución significativa en el Tianguis de Ganado de Yecapixtla, debido a que la gente prefiere invertir en la siembra que en la compra de animales.

Cada lunes se instala el Tianguis Ganadero desde las 08:00 hasta las 16:00 horas, en el Recinto Ferial del municipio de Yecapixtla al que asisten compradores y vendedores de ganado porcino, vacuno, bovino y aves. Además, se comercializan suplementos, alimentos, insecticidas, forrajes y artículos de piel.

Dicho tianguis es reconocido a nivel nacional ya que recibe turismo del Estado de Morelos, Puebla y hasta de Guerrero, así como, por la oferta gastronómica con la tradicional cecina y la barbacoa de borrego.

Sin embargo, los vendedores señalan que las ventas no son las esperadas, "nos ha ido un poco mal, hace una semana me regresé con mis animales porque no vendí ninguno, la gente no está viniendo a comprar como antes", dijo Rogelio González, ganadero del municipio de Yautepec.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

Actualmente, los productores le apuestan a invertir en la siembra "en esta temporada la gente que se dedica también al campo prefiere comprar sus semillas y demás insumos, a un becerro, chivo u otro animal", mencionó Rogelio González.

El costo de los animales varía de acuerdo al tamaño y a la raza, en el caso de los bovinos van desde los ocho mil hasta los 25 y 30 mil pesos.

José Luís López, procedente de Guerrero, compartió que acuden al tianguis para adquirir artículos de piel como los botines y cinturones; en tanto Mónica Gil del municipio de Cuautla señaló que a ella le gusta visitar este lugar para disfrutar de la comida, "venimos por unos tacos de barbacoa, pero también venden unos tacos muy ricos de tripa".