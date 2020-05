Negocios podrían cerrar definitivamente: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Cuautla Servicios y Turismo de Cuautla (Canaco Servytur), Víctor Samuel Márquez Vázquez, reconoció que no regresar en el mes de junio a la a actividad económica conllevará a los negocios a más pérdidas importantes, ya que actualmente están en el suelo, pero de no regresar terminarían "en el lodo".

Lamentó que este municipio sea el segundo a nivel estado que presenta más casos por Covid-19, lo cual, dijo, es muestra de que la población no ha hecho caso a las recomendaciones.

Sin embargo, es preocupante el que aún no se tenga fecha para regresar, puesto que los mismo empresarios y comerciantes están diciendo ya no aguantar estar situación, por lo que de continuar la contingencia tendrán que cerrar de manera definitiva sus negocios.

“A estas alturas ya muchos negocios ya no pueden aguantar el permanecer cerrados, ya que siguen pagando salarios, impuestos y de más gastos que se generan y no tienen entradas, por lo que señalan que el no iniciar este primero de junio puede provocar que muchos establecimientos deban cerrar definitivamente”.

Márquez Vázquez dijo que el que en ciertos sectores inicien operaciones permitirá que inicie así el movimiento del capital, pero espera que las autoridades consideren que otras empresas no esenciales puedan comenrzar operaciones pronto para que no sea tan fuerte el impacto económico para la población en general.

“Se dice que este primero de junio reiniciarán actividades los sectores automotriz, minería y de construcción, claro que será de gran ayuda porque hay negocios que venden productos y artículos relacionadas con estos sectores, pero necesitamos que esto acabe ya para que todos podamos abrir, de lo contrario, muchos negocios tendrán que cerrar de manera definitiva”.