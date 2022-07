Karla hace postres para no trabajar en una oficina

“Soy emprendedora porque nunca me vi trabajando para alguien”, manifestó Karla Ferrero, egresada de la Universidad Tecnológica de Zapata (UTEZ), estudió la carrera de ingeniería en diseño y moda textil; sin embargo, descubrió que realizando postres sería más feliz que trabajando en una oficina.

Al no tener los ingresos que deseaba, le apostó, con la ayuda de su padre, a montar su propio negocio de repostería sin contar con conocimientos profesionales.

“Solo tuve un empleo formal y no me gustó, siempre me gustó la idea de emprender y nunca me visualicé trabajando para nadie, entonces prefiero trabajar para mí, además la repostería se me daba muy bien”.

Por el momento, la joven de 27 años no piensa realizar otra actividad para generar recursos, ya que su negocio es 100 por ciento rentable y le permite administrar su tiempo.

Al mes, la repostería Serendipia destina mil pesos en ferias y exposiciones para abrirse mercado, como en esta ocasión en la Expo Artesanal Nenis Cuernavaca, las cuales le son de gran ayuda para que más personas puedan conocer su trabajo.

“Ir a poner mi mesa en ferias me da de tres hasta 10 clientes nuevos, dependiendo, y casi siempre saco la inversión”.

Según el estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 (EDN), el sector del comercio mantuvo la mayor proporción de establecimientos nacientes con 13.75 por ciento en 2020 y 27.13 por ciento en 2021.

Cabe destacar que Morelos se encuentra dentro de los 10 estados de la República con mayores nacimientos empresariales; Hidalgo se llevó el triunfo con 36.14 por ciento, seguido de Puebla con 35.28, Tlaxcala con 33.63, Aguascalientes con un 33.35, el Estado de México con 30.86 por ciento y Morelos ocupa el sexto lugar con un 29.97 por ciento de emprendimientos.

