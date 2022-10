IMIPE: mucho gasto y poca información

Cada uno de los comisionados del Instituto Morelense de Procesos Electorales (IMIPE), tiene un costo al erario público de 1.3 millones de pesos del presupuesto estatal anual, sin embargo, lejos de convertirse en un ente obligado “ejemplo” para el resto, prácticamente está reprobado; de acuerdo a organización Morelos Rinde Cuentas, el instituto carece de transparencia, y ante las solicitudes de información la respuesta es de “mala” calidad.

Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, respondió que pese a lo caro que resultan los consejeros, poco han hecho para combatir el rezago en las solicitudes de información, incumpliendo ellos mismos con la ley de transparencia comenzado desde rendir cuentas sobre el recurso que reciben.

“Ponen una liga con el Hipervínculo donde supuestamente está la información, pero no está la de este año, solo hasta el 20212”, esto en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Nosotros habremos hecho como 50 solicitudes en donde les pedimos información de cada uno de los recursos que nosotros hemos tramitado, y que ya tienen como 4 o 5 años que no se han resuelto, les preguntamos porque tenemos una hipótesis, de que los recursos están ahí archivos, incluso olvidados”.

Dijo Salinas, sin embargo, la respuesta es que no pueden generar información “adoc”, es decir que no pueden modificarla, y envían un link el cual no contienen ninguna información al respecto sobre la fecha en que ingresó y que estado guarda cada expediente.

Acusó que para cada una de las solicitudes, el IMIPE encabezado por Marco Antonio Alvear Sánchez, replica el mismo oficio incluso haciendo valer la prórroga legal cuando deberían responder en un plazo de 10 días hábiles.

“Lamentables las respuestas de @_IMIPE Expedientes con o años sin concluir, se les pide información de la última resolución y notificación Usan el mismo pretexto de quienes niegan información. No se puede generar ad hoc / venga a nuestra oficina a consultarla @INAImexico”.