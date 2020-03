Garantizan abasto de productos del campo

A pesar de las medidas restrictivas por el covid-19, el abasto de productos de campo está garantizado y se confía que la afectación será mínima por la gran necesidad, comentó la titular de Sedagro, Margarita Torres Galeana, quien también invitó a los ciudadanos a no tener temor ya que por el momento hay acompañamiento para los productores.

Hasta ahora, la primera acción es acompañar a los productores con el fin de mostrarles las medidas de prevención, las cuales fueron difundidas en tiempo y advirtió, "los ciudadanos en verdad requieren que los productores estén trabajando y puedan seguir llegando los alimentos inocuos al consumidor y por lo tanto se han diseñado medidas sanitarias con las personas que trabajan directamente como con los productos que trabajan desde agropecuarios, acuícolas y agrícolas".

La Sedagro busca garantizar la producción de alimentos, aunque seguramente surgirán algunos de los problemas porque evidentemente el campo no estará exento de afectación y la idea es estar en todo momento acompañándolos para que puedan seguirse produciendo alimentos inocuos, que serán muy necesarios en la contingencia.

Galeana Torres mostró confianza, ya que en cierta medida la gente estará acudiendo a realizar sus compras para sus alimentos y esa es la tarea, hacer que no estos productos no dejen de llegar a los centros de abasto, que por el momento consideró no hay riesgo de desabasto en Morelos, "seguimos normal por ahora", subrayó.

Resaltó la labor de la gente del campo morelense que ha mostrado su solidaridad al continuar con sus actividades, atendiendo las recomendaciones sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud federal y estatal ante la contingencia.

Margarita Galeana informó que mantiene un estrecho contacto con los productores del estado, y les pide no bajar la guardia en la producción de alimentos inocuos que serán adquiridos por el consumidor.

Asimismo, puntualizó que los programas que opera la Sedagro se aplicarán de acuerdo con los ciclos agropecuarios en curso y en base a las reglas de peración que contengan.

Por último, la titular de la Sedagro hizo un llamado a la población a solidarizarse con los productores locales y consumir lo que se cultiva en el campo morelense.