Falta de placas pega a sector automotriz; no hay garantía de compra

Como un grave problema para los vendedores de autos ven empresarios del ramo la falta de placas en Morelos ante la falta de solución por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del gobierno del estado de Morelos. Así lo externó Bernardo Mario Ramos Marín, presidente de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores del Estado de Morelos.

Están a punto de cumplirse dos meses de que el titular de dicha dependencia estatal, Eduardo Galaz Chacón, anunció que se terminó el número de placas y tarjetas de circulación que adquirieron con los cerca de 30 millones de pesos que les fueron asignados en el presupuesto de egresos 2023.

Ante esto, Ramos Marín manifestó que esto ha traído en cascada otro tipo de problemáticas para aquellos que se dedican a la comercialización de automóviles. De entrada, por la reducción en las ventas, seguido de que no se puede realizar la verificación que exige la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), hay multas para quien no ha actualizado la tarjeta de circulación y no hay garantías para aquellos que adquieran un automóvil.

"Ya está afectando el libre movimiento de los ciudadanos, porque al no tener las placas, no se puede asegurar un coche, no se puede meter a Repuve, y estamos haciendo una nube que a la larga no vamos a poder controlar", agregó el líder empresarial.

Asimismo, esta situación deriva en afectaciones a los ciudadanos, quienes no pueden salir de Morelos, pues en otros estados no se les permite circular sin permiso.

Reiteró que la industria automotriz viene de varios años difíciles por la cuestión de la pandemia por Covid-19.

"Yo creo que de la industria que venimos que ha sido muy golpeada de la pandemia para acá, primero obviamente todos los vivimos con los microprocesadores, no había coches, ya llegaron coches pero llegan poquitos, y ahorita este tema de placas", manifestó.

La SMyT solicitó una ampliación al Poder Legislativo de 40 millones de pesos para poder adquirir más placas y tarjetas de circulación.

Ante esto, hizo un llamado al Congreso del Estado y al Gobierno Estatal para arreglar esta problemática que afecta tanto a la industria como a los ciudadanos.





