Empresarios piden apoyos ante cambio de semáforo

El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame, afirmó que, ante el retroceso en el color del semáforo y la afectación inmediata al sector económico, la autoridad debe convocar a un acuerdo o pacto con la finalidad que el sector productivo no resienta el impacto.

El también diputado electo, advirtió que a nivel macroeconómico se han tomado medidas, pero en el ámbito local poco o nada se hace, solo se entregan créditos que no resuelven ni ayudan a la micro y pequeña empresa.

“Desafortunadamente la pandemia de salud sigue imparable, y ahora con lo que llaman la tercera ola que está afectando a todos los estados de la República, y Morelos no es la excepción, hay que decir que la economía ha sido muy violentada en un término económicamente hablando y por supuesto eso ha traído como consecuencia que los negocios no terminen por sobreponerse a la pandemia”.

Hoy, con esta nueva circunstancia que trae como consecuencia las restricciones en la actividad comercial y económica, con el semáforo amarillo, afecta sin duda, y es esta situación no es solo en el ámbito local toda vez que en cuanto a la situación macroeconómica se han tomado algunas medidas inmediatas para garantizar sus efectos, incluso con el cierre de las fronteras con los Estados Unidos como lo anunció el presidente de ese país.

La sugerencia dijo, el también diputado local electo para que en el estado de Morelos las autoridades consideren la aplicación de un plan emergente de reactivación económica, para que en este sentido se pueda garantizar que las cosas, al menos en materia económica puedan comenzar a caminar.

En caso contrario, dije el también empresario restaurantero, advirtió que en caso contrario el levantamiento que se tendrá que en la economía no solamente será lento, sino que en ese mismo sentido irán cerrando más negocios y eso es lo que no se desea. “Todos queremos la reactivación, mayor movimiento en la economía y comience a llegar inversión tanto extranjera y nacional, pero con la generación de empleos, estos son los principios de lo que una buena economía debe demostrar en un estado donde las circunstancias no son del todo favorables”

Ángel Adame, aseguró que el panorama inmediato en el caso de Morelos no es fácil, y se tiene que trabajar bastante, pero hizo votos para que las autoridades muestren voluntad de convocar a todos los morelenses a generar soluciones en salud, seguridad y economía, como una solución inmediata.