Comerciantes piden apoyos para poder quedarse en casa

Mario Lara López, secretario general de la Coalición de Líderes de Comerciantes de las plazas Lido y Degollado, reiteró que son 570 comerciantes de plaza Lido y 180 de plaza Degollado, los que ya llevan más de un mes sin poder trabajar en su locales, por no vender productos o artículos prioritarios, por lo que destacó que incluso algunos de ellos, quienes tienen familia en el Estado de México, Ciudad de México o Guerrero, se han ido a esas entidades a ver la forma de ganarse la vida para mantener a sus familias, otros más han buscado la forma de vender sus productos aquí en la entidad o en la ciudad capital.

Mientras tanto, la gran mayoría sigue aquí tratando de aguantar la cuarentena, quedándose en casa, pero insistió, "no es fácil, sino tienes para darle de comer a tus hijos y luego nos dicen inconscientes, pero lo que pasa es que si no sales a trabajar no comes ni tú, ni los tuyos, por lo que no es que seamos inconscientes, es la necesidad la que nos hace salir a las calles, con todo y los riesgos que esto implica para tener algo que comer".

Agregó que hasta el momento ni las autoridades estatales, ni las de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata, que les prometieron apoyos como despensas y posiblemente algo en efectivo, les han dado nada; "en el caso de Cuernavaca, se nos aseguró que iban a entregarnos despensas, pero no nos han dado nada y la gente está desesperada, quiere salir a vender".

Además, señaló que los apoyos crediticios que han anunciado, para la mayoría de sus agremiados éstos son inaccesibles, por lo que ante lo difícil de la situación que están viviendo, van a tratar de mantenerse en casa el mayor tiempo posible, pero si no les dan los apoyos que les han prometido para que puedan sobrevivir, tendrán que salir a vender para poder subsistir.