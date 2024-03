Prepárate para rodar seguro en Semana Santa con Bridgestone

Con la temporada de vacaciones de Semana Santa, las personas se preparan para emprender sus viajes, y muchos eligen la carretera como su ruta preferida. Uno de los aspectos fundamentales para garantizar la seguridad en carretera es el estado físico de las llantas. Por ello, Bridgestone, empresa líder mundial en neumáticos y caucho que se basa en su experiencia para proporcionar soluciones para una movilidad segura y sostenible, destaca la importancia de una preparación adecuada para tener un viaje seguro y sin contratiempos.

Antes de salir a la aventura, es fundamental llevar a cabo una exhaustiva revisión del vehículo. Hay que asegurarse de verificar la presión de los neumáticos, el estado de los frenos, los niveles de aceite y líquidos, así como el funcionamiento de la batería y de todas las luces. Esta inspección meticulosa reduce significativamente el riesgo de contratiempos durante el viaje.

Además, es imprescindible preparar un kit de emergencia que incluya herramientas básicas como cables pasa corriente, un botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales. Asimismo, te recomendamos llevar un neumático de repuesto correctamente inflado y asegurarte de tener los conocimientos necesarios para cambiarlo en caso de ser necesario.

En cuanto a consejos específicos para las ruedas, Bridgestone comparte algunos consejos clave para garantizar que estas estén en las mejores condiciones antes de salir de vacaciones:

Revisar la presión de los neumáticos: Verificar la presión de todas las llantas, incluido la de repuesto, para garantizar un mejor manejo y estabilidad del vehículo, además de mejorar la eficiencia del combustible. Verificar el dibujo de las llantas para tener una mejor tracción, especialmente en condiciones de carretera mojada o resbaladiza.

En estas vacaciones de Semana Santa, mantén los neumáticos de tu vehículo en buen estado y disfruta de las carreteras del país. / Cortesía | Bridgestone

Rotación: En caso de no haberlo hecho recientemente, se aconseja rotar las llantas. Esto ayuda a distribuir el desgaste de manera más uniforme y prolongar la vida útil de las mismas. Existen diferentes métodos de rotación para lo cual la red de distribución de Bridgestone de México puede asesorar al cliente.

Además, para brindar aún más beneficios durante estas vacaciones de Semana Santa, Bridgestone ofrece su triple protección, la cual incluye el programa de satisfacción "Compra y Prueba", protección contra "Golpes y cortes", así como una garantía contra defectos de fabricación. Optar por llantas premium como las de Bridgestone, es una inversión en la seguridad y la tranquilidad de cada viaje.

“Cuando se trata de desarrollar y diseñar neumáticos, Bridgestone no escatima ningún esfuerzo y se empeña por ir un paso adelante para llevar al máximo las prestaciones de cada vehículo. En estas vacaciones de Semana Santa, Bridgestone está comprometida a brindar experiencias de conducción excepcionales. Nuestras tecnologías innovadoras no solo garantizan la seguridad, sino que también transforman cada viaje en una aventura inolvidable” destacó Carlos Mondragón, Gerente Sr. de Market Insight and Application Engineering para Bridgestone Latinoamérica Norte.

Estos consejos resaltan el valor Economy, uno de los 8 valores del Bridgestone E8 Commitment con el cual la marca ratifica que están comprometidos con maximizar el valor económico de la movilidad y las operaciones comerciales. Estos ocho valores –que comienzan con la letra "E", en inglés, Energy, Ecology, Efficiency, Extensión, Economy, Emotion, Ease, Empowerment–, sirven de guía a la empresa en su camino con los empleados, la sociedad, los socios y los clientes para realizar una sociedad sostenible.

Para conocer más de los neumáticos Bridgestone que se encuentran disponibles en las agencias Bridgestone de la República Mexicana, visite: https://www.bridgestone.com.mx/llantera/