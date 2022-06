Barreras que enfrentan empresarios en la implementación de la subcontratación

A casi un año de que entró en vigor la Reforma en materia de Subcontratación de Personal, varias son las dificultades a la migración a servicios especializados.

Tres son las principales barreras que enfrentan: incertidumbre sobre la reforma y los requerimientos legales, no hay seguridad de cómo se van a sancionar las inspecciones. En suma, las estrategias son conservadoras.

Para conocer y ahondar en las principales problemáticas que enfrentan las empresas, se realizó una Encuesta a 400 líderes y tomadores de decisión en un amplio espectro de industrias nacionales, internacionales y transnacionales y desde micro a grandes corporaciones.

Así lo manifestó Lorena Amador, gerente legal de Kelly, institución con 75 años de experiencia en soluciones especializadas en talento, proceso de reclutamiento y subcontratación de servicios especializados, quien en entrevista con El Sol de México relata sobre los desafíos que las empresas encuentran en materia de subcontratación.

“Todavía no es un año de la implementación, ese se cumple en septiembre, pero ya estamos casi a un año de que todas las empresas en México implementamos la reforma laboral en materia de subcontratación”.

“Sí ha habido muchos desafíos, muchos retos en este tema de la reforma laboral. Nosotros hicimos una encuesta para tener un poco de visibilidad de qué pasa allá afuera en las empresas y en el mercado en general porque esto afecta a todas las industrias”.

Toda empresa que tenga empleados en México tuvo que implementar esta parte de la reforma laboral. Entonces, te platico:

“Nos contestaron cerca de 400 líderes de todas las industrias. Por tamaño de empresa el 45% fueron pequeñas cuyo número de empleados va entre 50 y 200 trabajadores. Las medianas que tienen entre 201 y 500, fueron el 17%. Y las grandes tienen más de 501 empleados y fueron el 38%.

La Encuesta la dividimos por industria: manufacturera respondió el 13% ; servicios, con cercano al 10% y la automotriz con 51%. Estas empresas pertenecen al segmento de nacional: el 61% son de origen nacional.

En este estudio el mayor desafío al que se han enfrentado estas empresas y nos da una visión del sentir del país en este momento con la implementación de la reforma laboral son:

Una carga administrativa y laboral, porque lo que tuvieron que hacer fue internalizar el trabajo que tenían con un tercero. Se incrementó la carga administrativa y laboral. Con las mismas manos tienen ahora que hacer más.

El incluir a sus empleados a las nóminas de su organización, sin las estrategias que ya se tenían planteadas, esta reforma sobre subcontratación llega en el último tercio del año y ya se tenían estrategias a seguir en uno, dos y 3 años. Esto también es un reto.

Con la eliminación de esta plantilla de trabajadores temporales no todas las empresas pudieron absorber a la totalidad de los empleados. Hubo muchos trabajadores que quedaron fuera.

Las empresas por falta de presupuesto o estrategia en algunos casos no pudieron internalizar el 100% de esta plantilla que tenía contratada en el esquema del outsourcing que conocíamos antes.

900 EMPRESAS DEDICADAS AL OUTSOURCING

¿Qué universo de personas trabajaban en el esquema de subcontratación?

Este dato nunca se ha tenido como certero. Pero de acuerdo con el INEGI, en 2008, la externalización de actividades llegaba al 8.6% y diez años después en 2018 ya representaba un 17.3% del total del personal ocupado, con tendencia al alza.

Y un estudio de la Consultora Staffing Industry Analysts, mostró que de las 900 empresas mexicanas prestadoras de servicios de outsourcing, solo 337 están inscritas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de éstas, solo 40 pagan sus respectivos impuestos.

No tenemos el dato en concreto de cuántas personas laboran en servicios especializados. Lo que podemos decir a través de las empresas que nos dedicamos al tema de los servicios especializados es que sí disminuyó notablemente entre un 60% y un 70% el servicio que nosotros ofrecíamos antes de subcontratación del servicio especializado.

Ese es un dato interesante. Y hablo de nosotros en plural por el tema de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH)), a la que pertenecemos y somos socios fundadores.

“Quienes han sido arduos partidarios de fiscalizar y robustecer la figura de la subcontratación para evitar estas malas prácticas han sido las empresas que forman parte de la AMECH, que busca por medio de distintas iniciativas mejorar la figura del outsourcing o subcontratación para evitar las actividades ilícitas de este grupo mayoritario de compañías que van en contra de lo que establece por ley y menoscaban los derechos de un gran número de trabajadores”.

La AMECH defiende una subcontratación formal apegada a la ley, debido a los múltiples beneficios que trae a las empresas, más aún en el contexto de reactivación económica que vive el mundo, subrayó Lorena Amador.

TRABAJADORES TEMPORALES

Otro tema importante que también es resultado de la Encuesta es en relación a los trabajadores temporales.

La reforma laboral no prohíbe hacer la contratación de un trabajador de manera temporal. Lo utilizas en amplia variedad de funciones. Agregas capacidad a la fuerza laboral directa de cualquier organización. Esto ayuda a las empresas a cumplir con un mayor volumen en ciclos de demanda estacional, cubrir ausentismo de empleados y etc.

El 47% de los líderes encuestados dijo que para su organización este tipo de trabajadores seguirán siendo necesarios después de la reforma. Esta necesidad no se elimina. Necesitan tener un empleo laboral temporal.

Y esta industria necesita de flexibilidad para añadir a los picos de producción por demandas estacionales o temporalidad.

¿Por ley los trabajadores temporales, cotizan al IMSS?

Correcto. Lo que las empresas decidan sumar estas personas, lo que tendrían que asegurarse es de que efectivamente estos empleados estén dados de alta y tengan toda la protección de la ley que cumplan con todos los requisitos de un trabajo temporal, que tengan prestaciones IMSS, INFONAVIT y toda la parte de seguridad social.

Entonces, se puede otorgar el empleo temporal como un servicio especializado siempre y cuando cumplan con todas las características que ahora la ley nos marca.

Lo importante es que no sean parte de la organización, que no se encuentren las actividades a desarrollar dentro de lo que es el motivo central de la empresa o que no sea una actividad económica preponderante.

¿Cuál es la diferencia entre intermediación y servicio especializado?

Otro 42% de estos líderes encuestados utilizaban la intermediación y hoy hace una diferencia entre qué es un servicio de intermediación y qué es un servicio especializado.

Los servicios de intermediación se relacionan con cualquier proceso de recursos humanos que va acorde con la contratación de los empleados. Y el 33% nos aseguró que si está familiarizado con este tipo de servicios.

Y le explicamos que son los servicios relacionados con el proceso de contratación de personal y que pueden ser ejecutados por un intermediario, que empuja como un patrón de las personas al ser contratados.

Este servicio de intermediación no está sujeto a las reglas del REPSE.

¿Qué puede ser un servicio de intermediación?

Un servicio de contratación, la capacitación que se da a los empleados; el procesamiento de nómina. Todos estos servicios pueden hacerse.

Es algo que está en la ley. Pero no se ha hecho el análisis a fondo. No se difunde correctamente esta apreciación que está permitida dentro de la ley.

Más del 66% de los empresarios nos dijo que en el servicio de internet son sumamente necesarios y útiles para sus organizaciones; el 28% de ellos, mencionó que cubrían todo esto con una empresa de contratación de personal y el resto, 38% aun requiere de este tipo de intermediación para el suministro de su talento, para su inducción, su capacitación y todo el procesamiento de su nómina.

Entonces, corroboramos que estos servicios son muy necesarios en estos momentos para las industrias en México.

¿Qué servicios especializados son más importantes?

Las principales opciones fueron servicios técnicos especializados; servicios de atención a clientes, consultoría, asesorías fiscales, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo; servicios de logística y distribución y servicios de mercadotecnia.

Y aquí sí se necesita que la empresa que va a administrar estos servicios esté registrada ante la STPS, que tenga su REPSE y que cumpla con todas sus obligaciones obrero-patronales de seguridad social.