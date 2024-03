Candidato de Movimiento Ciudadano denuncia amenazas para desistir de candidatura

El candidato de Movimiento Ciudadano por la diputación federal por el Distrito XI Coatzacoalcos, José Francisco González Aynes, denunció públicamente que presuntamente recibió amenazas para que desista de su candidatura o, de lo contrario, “algo podría pasarle a él y su familia”.

¿Qué fue lo que declaró el candidato de Movimiento Ciudadano?

Durante su inicio de campaña emitió una conferencia de prensa en Coatzacoalcos, municipio ubicado al sur del estado y actualmente administrado por el partido Morena, señaló ante medios de comunicación que ayer, 29 de febrero, mediante llamadas telefónicas le hicieron saber que le “podría pasar algo si continuaba en busca de la diputación federal”.

“A partir de ayer empezaron llamadas que me retirara de la candidatura porque corría riesgo mi familia. Soy cristiano, creo en Dios, no me voy a bajar. Creo en esto. Hablaré ante el INE porque se nos ofreció que iba a haber seguridad para que nos acompañen”, dijo.

Refirió que a pesar de no querer dar a conocer los hechos, tomó la decisión de hacerlos públicos, a fin de que se tenga el antecedente y las autoridades tengan presente este acto.

“Sí ya se me empezó a amedrentar, que mi familia, que le puede suceder algo. No lo quería comentar, pero quiero que sepan que si algo le pasa a mi familia pues que recaiga sobre autoridades a nivel estatal y gente que está preocupada porque hagamos algo diferente. No me voy a bajar”, expuso.

Detalló que las llamadas han sido constantes, sin embargo, él y su familia optaron por dejar de contestar los teléfonos.

“La recibí (la llamada) ayer a las 3 o 4 de la tarde, no entraré en controversias, pero fue después del anuncio que salió y todo el día han sido llamadas constantes de números de Veracruz y México. De plano no contesto. Mi esposa contestó y recibió amenazas y decidimos ya no contestar, es preocupante. Me preocupan mis hijos, la seguridad, yo no quisiera estar haciendo cola después para que me den de comer o que me mantengan con 3 mil o 4 mil pesos. No podemos permitir que sólo una persona tenga el poder. Que despierte la gente y que salga a votar”, destacó.

Candidatos del Distrito federal de Coatzacoalcos

En este Distrito federal de Coatzacoalcos se registraron tres candidatos a la diputación federal:

Roberto Ramos Alor de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM)

Martha Gabriela Fernández de León de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD)

José Francisco González Aynes de Movimiento Ciudadano

Ayer jueves, 29 de febrero, el vocal ejecutivo de la Junta Local de INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dio a conocer que en el presente proceso electoral únicamente una persona candidata a la Senaduría de la República ha solicitado protección.

En entrevista, refirió que por secrecía no se puede dar a conocer el nombre de la persona que ha pedido seguridad con miras a las elecciones del próximo 2 de junio.

Al respecto, aseveró que en los 19 Distritos electorales federales y a todos los partidos políticos ya les fue entregada la información correspondiente en relación con la protección, así como la seguridad durante el proceso electoral.

Manifestó que tanto los partidos políticos como los candidatos pueden presentar su solicitud de protección en cualquier momento del proceso electoral. Nota publicada por Diario de Xalapa