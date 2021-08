Juntos Crecemos: "El Camino", café y libros

Moisés, apasionado de la música y la literatura, terminó su carrera en un momento complicado: al inicio de la pandemia de la covid-19. Moisés Villa tiene 25 años, toda una vida por delante y el sueño de hacer del arte y la cultura su modo de vida. Hace seis meses, en el municipio de Cuautla, el pianista egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abrió las puertas de “El Camino, café y galería”, un proyecto que supone grandes retos, pero también la posibilidad de grandes recompensas.

Con “El Camino”, Moisés, su novia Liliana y su familia buscan brindar a la gente de Cuautla y la región un espacio ideal para beber buen café y leer buenos libros. Ubicada sobre la Avenida Ferrocarril de la colonia Miguel Hidalgo, la cafetería ofrece a sus clientes un acervo de casi 200 títulos literarios, entre novelas, cuentos, compilaciones y literatura infantil.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

“Cuando estuve de intercambio en Colombia, mientras estudiaba la carrera, descubrí que hay cafeterías y lugares donde la gente puede interactuar con el arte y la cultura y que permiten tener otra perspectiva de lo que está pasando, así que me traje ese concepto. Termino la licenciatura y comienza la pandemia, y se empiezan a desenvolver todas estas cosas que han hecho que estemos en el momento de crisis, pero se me ocurre con mi familia que podríamos hacer esto”, cuenta Moisés, con la tranquilidad que ofrece el saber que se está actuando conforme a un propósito.





















En “El Camino” no hay faltas de ortografía. No es este uno de esos lugares que presumen ser lo que finalmente no son. Desde el camino en escaleras para llegar a la cafetería, ubicada en un segundo piso al aire libre; el XXIX de “Proverbios y cantares” de Antonio Machado plasmado en una lona, que evoca al poema hecho canción de Joan Manuel Serrat; hasta el menú, que llega a los visitantes en forma de tarjetero, donde cada tarjeta muestra o una cita o una frase, o el precio de una bebida y un platillo, o el de los libros a la venta. Todo, aquí, evoca a la literatura.

“El aportar algo a la sociedad siempre vale la pena, y además ¿qué más que hacer algo que te contribuye a ti como a las otras personas? Un negocio donde permites a la gente acercarse a sí misma es de mucho valor, contribuye en lo general. Así que ha valido mucho la pena el esfuerzo y seguimos luchando, porque esto todavía no termina”, dice Moisés, refiriéndose a su propio camino, iniciado en plena pandemia.





Gude Servín | El Sol de Cuautla

Un camino difícil, pero no imposible

Emprender un negocio en plena pandemia no es sencillo. En una época de la vida en que muchos establecimientos han cerrado, quien se atreve a emprender un proyecto nuevo es, en definitiva, un o una valiente. En su caso, Moisés se ha visto apoyado por su pareja y su familia: además del apoyo de Liliana, el joven también recibió el respaldo de su padre, quien lo ayudó con la infraestructura de las instalaciones. En la cafetería, el techo permite que el aire corra libremente, a la vez que el sol, cuando las horas lo permiten, ilumina cada espacio sin convertirse en una incomodidad.

“Ha habido de todo, momentos complicados donde uno se da de topes en la pared y espera que todo termine y sea una pesadilla. Pero también ha habido muy buenos momentos. No puedo decir que me haya ido mal, aunque sí difícil y eso es lo complicado, porque el intentar algo así requiere de mucho valor y aventurarse. En la vida todo es una moneda al aire, este tipo de situaciones nunca las prevés, que el mundo se detenga ha sido difícil, pero no imposible, así que eso motiva”, agrega.

Las cosas han ido bien. En medio año, “El Camino” ha recibido jóvenes, adultos y adultos mayores. Se platica a gusto. Se han realizado presentaciones musicales, conferencias, exposiciones pictóricas. Cuando el semáforo epidémico se encontraba en color verde las actividades presenciales corrieron una tras otra. Con la vuelta a la fase amarilla, Moisés y su equipo tienen que hacer frente una vez más a las restricciones sanitarias, pero cada uno de ellos parece dispuesto a esperar mientras la situación mejora.

“Creemos que la vida sigue. Sea la circunstancia que sea, no podemos detenernos a mirar. Habrá quien tenga el privilegio de quedarse en su casa y nunca salir, pero son privilegios difíciles, y decisiones complejas las que la mayoría de nosotros debemos tomar para hacer que esto funcionen, y en la medida en que lo hagamos y nos animemos a tomar las riendas de la vida, se logran”.





Gude Servín | El Sol de Cuautla

Para gustos, café

Se hablamos de café en Cuautla, “El Camino” ha de convertirse en uno de los mejores lugares para probarlo. Más que probarlo, degustarlo. En “El Camino” el café se disfruta.

“Tenemos un café que viene de la sierra norte de Puebla, es cosechado arriba de 900 metros, además de nuestro café normal, y tenemos un café de especialidad que se cosecha a mil 200 metros de altura. Nuestro café de especialidad es uno de esos cafés que se conoce como ‘honey’, y tenemos varios métodos de infusión para la preparación. No utilizamos máquinas, más que para el café americano, sino varios métodos de infusión, que también es una manera de acercarse al café, porque le permite al degustador tener estos tonos de sabores, tonos diferentes”, explica Moisés.

“El Camino” tiene cafeteras italianas y francesas. Con cada uno de estos utensilios, tradicionales pero efectivos, el personal puede preparar el café según lo que el cliente pida.

“En el caso del café de especialidad es un tono amielado que se consigue con una prensa francesa, un método de infusión poco común, mientras que un expresso mocha es un café con una infusión concentrada. La gente que conoce de café seguro que aquí va a encontrar uno especialmente para su gusto”, afirma el pianista.

El menú incluye café de altura, de especialidad, infusión herbal o flora caliente e infusión herbal o floral fría, todos ellos preparados con la prensa francesa. Con la prensa italiana se prepara el expresso mocha con café de altura, así como el expresso mocha con café de especialidad.

Además de la amplia gama de bebidas, que incluye distintas preparaciones de cacao, el menú incluye postres y alimentos: pastel del elote, polvorones sevillanos, pizza individual, nachos, sincronizadas y hamburguesas. Vamos: que lo mismo hay para una pareja de jóvenes que disfrutan un romance, como para cualquier otra persona que va por la vida disfrutando de su soledad.

Actualmente, la cafetería está en servicio de lunes a sábado de las 15:45 a las 22:00 horas, y los domingos de las 17:00 a las 22:00 horas. Próximamente, además, la cafetería contará con un horario completo de las 10:00 a las 22:00 horas.

Hay planes a futuro y mucha esperanza en el porvenir. Con el tiempo, Moisés espera que el éxito de la cafetería permita implementar el concepto en el primer cuadro de la ciudad, pero conservando su esencia y propósito de ofrecerles a las personas un espacio tranquilo en el que puedan apreciar las maravillas de la vida de un modo distinto, con la compañía de un libro y el sabor del café. En Facebook, la cafetería se encuentra como “El camino / café – galería”, sin las comillas.