Guacamole impulsa la danza en redes sociales

"Va a sonar muy cliché, pero yo salí bailando de la barriga de mi mamá", expresó Alanna Ulloa Castro conocida en el mundo de la danza y las redes sociales como Guacamole, una talentosa joven originaria de la Ciudad de México, con una amplia trayectoria en Morelos como bailarina e influencer. A través de su labor, busca difundir el trabajo dancístico de los talentos mexicanos y dejar un mensaje, sobre la importancia de la danza en la sociedad.

En entrevista, nos cuenta cómo inició su camino en la danza, y cómo ha sobrellevado su carrera a pesar de la pandemia, ante la situación del cierre de foros y cancelación de eventos.

"Siempre fui una niña muy inquieta y con mucha energía, entonces me metieron a deportes como tenis, básquetbol y taekwondo, todo lo que fuera posible, pero no duraba en nada; era muy curioso porque me cansaba y aburría muy rápido".

Desde los cinco años ingresó a clases de ballet, algo que de inmediato le llamó la atención y decidió practicar por siempre, al grado de profesionalizarse en la danza.

"En ballet dije 'esto está interesante', y nunca lo dejé, durante toda la primaria estuve en gimnasia olímpica y artística, pero quería bailar más y me metí a danza árabe, pompones, urbano y jazz incluso estuve hasta en un circo, colgándome en las telas".

Después de estar en tantas disciplinas de la danza, cuando entró a la universidad, empezó a vivir un ámbito competitivo en la danza que le me cambió el chip.

"Esto me hizo dar cuenta que hay muchas personas con talento, pero pocas con disciplina, yo soy una chavita que se pone estándares muy altos, y eso me ayuda a ver que afuera somos un montón de artistas y siempre hay que estar aprendiendo y dando lo mejor. A partir de que empecé a competir, dije 'de aquí soy', y me metí a academias, estudié y aprendí mucho, y actualmente estoy certificada en M.E.S Dance". Actualmente es una de los tres coaches de la compañía de danza del Tec de Monterrey en Cuernavaca, además de haber sido seleccionada para formar parte de la reconocida academia Rocheer Studio.

"Doy clases de danza y es algo que me encanta, amo enseñar y que los chavos aprendan de mi experiencia, pero yo también aprendo muchísimo de ellos. Sé que no todos se van a meter a la clase porque quieren se bailarines profesionales, y eso lo tengo muy claro, pero lo importante es enseñarles respeto y disciplina o algo que impacte en sus vidas, como maestros, sin duda ese es el mejor regalo".

Guacamole es una bailarina completa que juega con diferentes estilos como Danza Árabe, Bachata, Jazz, Contemporáneo y Hip Hop. Su pasión e ímpetu la han llevado a formar parte de la comunidad virtual donde ha logrando en poco tiempo más de un millón de seguidores en la plataforma de Tik Tok.

Entre sus trabajos destaca su participación en videos como bailarina con Diego Bryto, como bailarina y coreógrafa con Luis Díaz de Ghetto Kids y DonTuchi ft. Héctor Miller, como coreógrafa con Carlos Sadness y Bruses. En tiktok con Ghetto Kids y Darell, Atl Garza, Don Tuchi y Héctor Miller, Carlos Sadness y Bruses, Caztro y Paulina Goto, Typow.

"Aunque amo dar clases, hay algo en el show business y el compartir con artistas que es súper diferente y me brillan los ojos siempre que soy parte de ese tipo de proyectos".

Ante la pandemia, Guacamole se enfrentó a una situación difícil, como todos, pues sus principales fuentes de trabajo se pausaron, y aunque pensó que todo se había venido para abajo, decidió trabajar arduamente y reinventarse ante esto y salir adelante.

"La pandemia detuvo muchas cosas de golpe, cuando todo empezó dije 'Dios Padre no puede ser, aquí se acabó mi carrera', y como a todos empecé con un poco de estrés, pero nunca me detuve, siempre tuve la visión de seguir haciendo cosas, di muchas clases abiertas, hice proyectos de ensambles digitales donde yo mandaba las coreografías, y me dediqué a hacer diseños coreográficos digitales, ya que no podíamos hacer cosas presenciales y tuvimos que pensar en innovar y ver qué si se puede".

Asimismo, dijo "Y aunque el golpe fue fuerte al mundo del espectáculo, creo que también le sirvió al espectador para que se diera cuenta que somos necesarios, no somos de relleno, sino una necesidad en el arte y me mentalicé para seguir adelante. Ahora que ya se pueden hacer videos musicales, presentaciones y clases presenciales, eso me anima mucho".

Además en redes sociales ha encontrado un medio de comunicación muy importante para conectar con la gente, difundir su trabajo e impulsar el arte de la danza.

"Son una herramienta muy poderosa, si las sabes usar puedes sacarle mucho provecho, ahorita los creadores de contenido, de cierta manera se impulsaron. También con altos y bajos porque ante tanta exposición, también se dan los bloqueos creativos. Además hay mucha competencia y demanda, pero siempre hay que impulsar el talento y saber definir lo qué queremos proyectar para así tener un diferenciador y que la gente te identifique y poder salir a flote. En mi caso, no me gusta encasillarme en algo, por ejemplo me ven como la bailarina de urbano, pero también puedo bailar jazz o bachata, por eso trabajo en salirme de todos los estereotipos y probar de todo".

Guacamole menciona que le gustaría comerse el mundo a pedacitos, y seguir trabajando en lo que más ama, como hacer videos, presentaciones y hacer propuestas que no se han visto antes en creación de contenido, sobre todo dancístico y hacer visible que hay talento y muchas propuestas en México. Por lo que le encantaría juntar a bailarines de toda la República Mexicana y hacer montajes digitales, que posteriormente se conviertan en presenciales.

Finalmente, la joven dejó este mensaje de motivación para todos, sobre todo en estos tiempos difíciles con la pandemia, "Haz lo que realmente quieras, no te detengas, no dejes que eso que te apasiona se apague, porque ahí ya perdimos, hay que tratar de trascender en eso que amamos".

Conéct@te:

Instagram: @guacamolecontotopos

TikTok: @guacamoleyya