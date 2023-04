[Ambiente] La responsabilidad de tener a un minino como mascota

Me mudé cerca de una barranca hace dos meses. Conmigo se mudaron tres mininos que son una parte muy importante de mi vida. En este nuevo espacio me enfrenté a un reto muy grande que no solamente tenía que ver sobre cómo mantener a mis gatos seguros, sino cómo proteger a la biodiversidad de la barranca de mis gatos.

Existen numerosos motivos para mantener a los gatos en interior. Los primeros tienen que ver directamente con su bienestar y con la tenencia responsable de mascotas. En las calles los gatos tienen muchísimos riesgos: enfrentamientos con otros gatos, enfermedades que les pueden quitar la vida, son blanco fácil de los perros callejeros (otro problema más), pero también están expuestos a la gente malvada y cruel que no dudaría en lastimarlos si se hacen pipí en su casa.

Por si esto no fuera poco, además los gatos en exterior son un peligro por sí mismos no solamente para ellos, sino también para las muchas especies que habitan en nuestra ciudad.

Los pasados días de descanso, los días santos, me dediqué a observar qué había en la barranca y me sorprendí de ver que aunque está muy poblada, la biodiversidad ha sido resiliente y nos resiste. Vi aves como el Pájaro Reloj, Colibríes (al menos cuatro diferentes), una Piranga Roja y unas 20 especies más que registré sólo en dos mañanas. Además, en las noches hay presencia de Cacomixtles, Tlacuaches, Lechuzas y murciélagos. En estos días me di cuenta de las razones por las que mis gatos están mejor sin salir al exterior.

Hay suficiente evidencia que muestra que los gatos actualmente están contribuyendo sustancialmente a la extinción local de pequeños mamíferos y aves, principalmente. Si bien es cierto que su naturaleza es cazadora, no es excusa para ser irresponsables, debemos mantenerlos sanos y lejos de donde puedan provocar daños irreversibles, como la misma desaparición de especies.

Tenerlos adentro también representa un reto para quienes cuidamos a los michis, pues debemos proveerles un entorno enriquecido para que sus necesidades estén satisfechas. A veces pensamos que tener mascotas es sencillo, pero hay que analizar si dentro de nuestras posibilidades está darles una vida digna que asegure su bienestar y también debemos analizar qué estamos haciendo con nuestras acciones por el planeta. ¿Eres responsable con tus mascotas?







