Adrenalina desde los cielos de la Heroica

Dicen que el hombre no puede volar. Pero aquí, en Huitzililla, Morelos, eso es lo último que debes creer. Aquí todos esperan que vueles. Cada cierto tiempo, hombres y mujeres, niños y hasta abuelos descienden desde las alturas aterrizando en una pista verde y diáfana, donde el aire corre como un espíritu libre, y las puntas de los pies de los paracaidistas tocan el suelo como si volvieran de una realidad distinta, donde nada es imposible.

“Toda la gente a la que le corre sangre por las venas tiene que hacerlo una vez en su vida. Puede saltar un niño desde 27 kilos hasta una persona de 109 kilos. No hay edades, yo he saltado con gente de 90 años”, dice Abraham Bautista, jefe de instructores en Skydive Cuautla, un centro deportivo de paracaidismo que diariamente recibe a decenas de personas dispuestas a vivir una experiencia única, experimentadas o no.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

Un poco de historia

La historia del paracaidismo puede remontarse hasta el año 853, en Córdoba, España, cuando Abbás Ibn Firnás realizó el primer salto con un éxito no totalitario, ya que sufrió algunas heridas al caer. Para el siglo XV, Leonardo da Vinci diseñó el primer artefacto para planear, a partir de las leyes de la física y la naturaleza. Su invento, que tenía forma de pirámide, no llegó a ser probado.

Intentos posteriores de paracaidismo tuvieron desenlaces desiguales, hasta que en 1785 el aeronauta francés Jean Pierre Blanchard dejó caer un perro equipado con un paracaídas desde un globo y en 1793 aseguró haber realizado el primer descenso humano exitosamente. Los paracaídas seguirían evolucionando y cobrarían gran relevancia después de la Primera Guerra Mundial, al ser adoptados como sistemas de seguridad para los pilotos y los pasajeros de los aviones.

Si bien sigue siendo un deporte de riesgo, el paracaidismo se ha convertido en una práctica muy segura y una experiencia de vida que quien la ha tenido no duda en recomendársela a los demás. En YouTube, la serie de videoblogs “Juanparacaídas”, en la que el youtuber mexicano Juan Pablo Zurita reta a famosos e influencers a lanzarse en paracaídas, acumula decenas de millones de vistas: a la gente le gusta ver a los demás enfrentarse al miedo y vencerlo.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

A la hora de elegir el lugar para practicar sus saltos y retar a sus amigos, el youtuber decidió que sería en Skydive Cuautla, lo que ha hecho que este centro deportivo sea el sitio donde personalidades como Yordi Rosado, Kenia Os y Roberto Martínez le perdieron el miedo a las alturas.

Aprendiendo a volar

Las vidas de Galilea Montijo y de Adrián Uribe, dos estrellas de la televisión mexicana, han estado en manos de Jorge Luis Gómez Canseco, quien ha acompañado a Juanpa Zurita en muchos de sus saltos. En los videos, Gyorgy, como le conocen aquí, es una persona amable que hace sentir seguros a todos sus invitados, desde que están en el aire hasta que vuelven a la pista.

“Por un momento, sus vidas están en mis manos, pero todo ha salido perfecto”, cuenta Gyorgi, preparándose para un nuevo salto.

Lo que vemos de Gyorgy en los videos es apenas una parte de todo lo que hace.

Actualmente, Gómez Canseco es el responsable de la escuela de paracaidismo de Skydive Cuautla, quien se encarga de formar a las personas no experimentadas que quieren volverse expertos en este deporte, por medio de dos cursos distintos, uno más extenso que el otro. El curso básico, que te prepara para brincar por cuenta propia, consiste en una primera fase teórica a cargo de Gyorgy, y una segunda de práctica integrada por siete saltos: en los primeros, caes acompañado de dos instructores, mientras que en los últimos lo haces con uno solo y el último será todo tuyo.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

“Este deporte tiene mucho de lo que yo llamo mentalidad. El físico ayuda, obviamente, en todo momento de la vida, pero aquí lo que importa más es la mentalidad con la que vienes. Son retos: cada vez que subes al avión, asumes un reto contigo mismo, y es una satisfacción lograrlo porque rompes miedos, y el más común del mundo es a las alturas”, explica Gyorgy.

En ultraligero, como el vuelo de un ave

Admitámoslo: hay gente a la que no podrías hacer saltar en paracaídas ni aunque su vida dependiera de ello. En cambio, muchas personas quieren vivir la experiencia de volar como las aves. Para ellos, Skydive Cuautla ofrece un nuevo servicio desde hace sólo unas semanas: el vuelo en un ultraligero.

Esta división está a cargo de Reynaldo y Adrián Mendoza, padre e hijo unidos por la pasión aeronáutica, quienes brindan a los visitantes vuelos panorámicos que duran entre 12 y 15 minutos, lo suficiente para apreciar el paisaje desde las alturas, en contacto más directo con el aire:

“Es un vuelo bastante divertido, y, para no hacerlo aburrido, al final les ofrecemos algún tipo de maniobras, para que la experiencia sea mucho mejor”, explica el capitán Reynaldo. Para los paracaidistas con al menos 70 vuelos en su historial, el avión ultraligero también ofrece la oportunidad de saltar a ocho mil pies sobre el nivel del mar, una experiencia muy distinta a la de hacerlo desde el avión, ya que el tiempo para maniobrar es menor y, por ello, sólo apta para los más experimentados.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

¿Cómo llegar?

En transporte público desde la CDMX:

Se toma la línea azul del metro, saliendo de Pino Suárez con dirección a la terminal Taxqueña, para dirigirse a la terminal Central del Sur (terminal de autobuses Taxqueña). Tomar un autobús de la línea Pullman de Morelos o Estrella Roja, con dirección a Cuautla.

A una cuadra de la terminal está la base de combis hacia Huitzililla. Sobre la carretera Tlayecac – Huitzililla se encuentra el acceso a Skydive. El último trayecto puede recorrerse a pie.

En transporte público desde Cuernavaca:

Tomar un autobús de la línea Estrella Roja con dirección a Cuautla. A una cuadra de la terminal está la base de combis hacia Huitzililla. Sobre la carretera Tlayecac – Huitzililla se encuentra el acceso a Skydive. El último trayecto puede recorrerse a pie.