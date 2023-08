Yautepec y Selva Cañera se enfrentarán en duelo de pretemporada

Los equipos de Morelos que militan en la Liga de Tercera División Profesional, continúan con su trabajo de pretemporada de cara al arranque de la próxima competencia.

En el caso de los equipos de la entidad, será hasta el 23 de septiembre debido a la menor cantidad de equipos participantes, apenas 11 ante la baja de los equipos Bravos de Juárez, Dragones de Cilesi y los Halcones de Oaxtepec.

En otros grupos donde hay mayor cantidad de escuadras, el torneo arrancará a partir del próximo 8 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de la Liga TDP para la temporada 2023-2024.

Dos de las seis escuadras morelenses que estarán en competencia en el séptimo sector, la Selva Cañera y el Club Deportivo Yautepec, se enfrentarán este sábado en duelo de preparación en el estadio del CDY a las 11 de la mañana.

Ambas escuadras se enfrentarán en la primera jornada del inicio del torneo, por lo que este duelo será un buen parámetro para saber como podrían llegar para ese primer partido de la competencia, ya de carácter oficial, tres semanas después cuando se enfrenten en casa de los selváticos.

De acuerdo con el técnico de Yautepec, Carlos González Balbuena, el partido ya estaba pactado desde antes que se conociera el rol de juegos oficial, por lo que ya no se puede mover.

“El calendario lo dio a conocer la liga apenas la semana anterior, y este juego ya se había acordado desde hace un mes, cuando jugamos un primer partido allá en su cancha y se pactó el pago de la visita para este sábado”.

En aquella ocasión, la Selva Cañera se impuso al CDY por 2 a 0, en un encuentro donde ambas escuadras estaban apenas en el proceso de pruebas con los jugadores que estaban llegando.

“Nosotros jugamos con varios de los nuevos chavos que estaban a prueba, hoy ya tenemos un equipo más armado; vamos a ver como hemos evolucionado y sobre todo seguir detectando algunos detalles y errores para poderlos seguir trabajando. Seguimos con ese proceso con miras al inicio del torneo, tuvimos que hacer un ajuste en los tiempos para llegar bien, tenemos unas semanitas más para poder trabajar”.

Agregó que este sábado será una buena oportunidad además para analizar a su rival directo de grupo, uno de los conjuntos que son llamados a pelear por uno de los boletos a la fase de liguilla, misma donde Carlos González ha metido a su escuadra en los dos torneos que lleva al frente del banquillo.

“Veremos que es lo que tienen, con qué se quedaron, porque cuando fuimos había varios que estaban a prueba, veremos que equipo nos presentan o posiblemente nos pongan un cuadro alterno, eso es un segundo término, nosotros tenemos ya que empezar a trabajar con el equipo que vamos a presentar para la fecha 1”.

El estratega indicó que tiene jugadores suspendidos con los que no podrá contar para el inicio del torneo, como son los casos del defensor central Iván y el delantero Mario Mares; “a ellos no los voy a poder utilizar porque fueron suspendidos, el primero con uno y el segundo con dos partidos, vamos a buscar alternativas, también hay varios lastimados que ya venían con lesiones pasadas y no se habían presentado hasta apenas, pero no están al 100 porciento, incluso no hicieron pretemporada y se tiene que trabajar con ellos aparte”.

Por último confirmó que al cierre de los registros en la Liga, el CDY se armó con un plantel de 28 jugadores de los que se encuentra satisfecho para el arranque de la temporada.

“Tenemos un plantel que nos va a hacer fuertes para este torneo, estamos bien, completos, y ya veremos en diciembre si hay la necesidad de reforzarnos, dependiendo si hay baja de nivel o porque no rindan lo que uno espera; estamos bien en todas las posiciones, tenemos varios muchachitos interesantes que van a poder ayudar, estamos tranquilos con el plantel que tenemos”.