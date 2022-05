Wolfpack de Monterrey cae ante Thunder Football de Morelos

Las Thunder Lingerie Football en un gran juego abren la temporada 2022 en casa venciendo al conjunto regio de Wolfpack Lingerie Monterrey con final de 34-08, excelente victoria que motiva al representativo morelense que se presentó ante su afición con victoria, y con la satisfacción de pasar su primer examen con creces.

El escenario fue la cacha del club Felinos que recibió a estos dos conjuntos de la Liga W.F.L, quienes se presentaron ante el público morelense para las hostilidades de esta primera jornada en donde las anfitriones bien supieron aprovechar su condición de local y someter desde el mismo inicio de las contiendas a sus rivales, quienes pese a los ajustes que hicieron en su accionar no les alcanzó para cambiar el rumbo de la historia de esta confrontación.

En el primer medio las Thunder se vieron dominantes en este compromiso en la que prácticamente sentenciaron la derrota de sus antagonistas, ya que aquí fue donde supieron meter el acelerador en el emparrillado, y con ello mantener la distancia en la pizarra y tener la confianza del control del ovoide en este primer duelo.

Fue la gran verduga Stephanie Arias, quien hizo sufrir mucho a las regias, ya que fue el “dolor de cabeza” a la ofensiva por parte de Thunder quien fue la que encabezo las anotaciones de las locales, y de paso fue considerada la jugadora más valiosa del encuentro.

Para la segunda fecha de Thunder le toca el turno de visitar al equipo de Troyanas Chihuahua el 11 de junio del presente año en busca de obtener su segundo triunfo y mantenerse invictas dentro de la W.F.L.

En otros resultados de esta primera jornada: Cheetaras Texcoco (25) vs (24) Mambas Negras Puebla; Patriotas Cancún (06) vs (38) Jets CDMX; Malkeridaz Cd. Juárez (20) vs (14) Vipers CDMX; Rangers Mérida (02) vs (26) Red Storm Toluca; VQueens Saltillo (46) vs (06) Troyanas Chihuahua.