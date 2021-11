Torneo Abierto de Cuernavaca 2021 continúa con éxito

El XII Torneo Abierto de Cuernavaca 2021, se lleva a cabo con mucha asistencia de jugadores, ya que en la competencia son 80 golfistas de distintas categorías quienes llegaron a buscar el título dentro del torneo.

Este histórico campo inaugurado el siglo pasado, alberga durante los cuatro días a jugadores de diversas categorías: Primera, Segunda, Tercera, Damas e infantiles, que recorren el campo para lograr uno de los mejores lugares y poderse llevar uno de los excelentes premios que entregan los organizadores.

Durante la competencia se premiará con un automóvil de lujo modelo 2022 en el primer Hole in One en el hoyo #7/16 y con un carrito de golf en el primer Hole in One en el hoyo #5. Asimismo se premiara al mejor O´yes de cada Foursome/Fivesome cuando pasen por primera vez por el Hoyo #5 y se premiará al mejor O´yes de cada Foursome/Fivesome cuando pasen por primera vez en el hoyo #7 y al final se premiará a los mejores O´yes del torneo en el hoyo 5# y en el hoyo 7#.

El Club de Golf Cuernavaca se vive un gran ambiente deportivo y familiar asimismo, es muy importante mencionar que el Club de Golf de Cuernavaca está operando con todos los protocolos sanitarios para garantizar la salud y tranquilidad de todos sus visitantes, por lo que toda la competencia deportiva se lleva a cabo en apego a los lineamientos y disposiciones que determine el semáforo epidemiológico vigente para cuidar la salud de todos los asistentes.

Los resultados en Categoría Damas

1° María del Carmen Duran Vaqueiro

2° Ana Luisa Espinoza Noriega

3° Aly Reyes

Categoría infantil (11 a 14 años)

1° Regina Olivares Priego

2º Jorge Tejada Dillon

Categoría infantil (10 años y menores)

1° Alonso Curiel Abe

2° Fernando Tirado Rulfo

3° Lorien Bribiesca Ponce





