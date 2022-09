Selva Cañera y Santiago Tulantepec dan problemas en la Liga TDP

En el circuito de la Tercera división del fútbol profesional, Liga TDP, dos equipos están dando fuertes dolores de cabeza a los dirigentes por su desorganización: la Selva Cañera y el Santiago Tulantepec.

Con el Santiago Tulantepec, o Jerry Galindo, se ha formado un problema muy grande ya que los jugadores desertaron y no se presentarían a su juego en la sexta jornada, por lo que unos de los dirigentes tuvo que avisar a la Liga TDP del problema.

Los dirigentes, tanto los hermanos Galindo como los Albarrán, se deslindan de la polémica situación pero se acusan unos a otros, en todo esto se ve que dicen algunas cosas pero no lo dicen todo y esconden algunas cosas, como el que aguantaron hambre en el viaje que hicieron al estado de Guerrero a cumplir con su compromiso de la quinta jornada del torneo y que regresaron hasta al siguiente día porque se quedó el transporte en el camino y otras tantas cosas.

Los que quieren pasar como olvidados son los propios dueños de la franquicia, que los apartan de todo, hasta la misma Liga los tiene en gran estima, pero no se dan cuenta que con ellos firmaron los jugadores y que no les cumplieron, por lo menos así lo señalan los Albarrán, ahora la pregunta es: ¿Cómo salieron estos del Santiago Tulantepec de allá de Tezoyuca?

Con la Selva Cañera el problema radica en su total desorganización, esto es lo que se dice desde el interior del patronato, que da miedo escuchar los informes y hasta dan ganas de salirse de las juntas.

A la Selva Cañera les fallaron, iban tan seguros que jugarían en el estadio "Coruco" Díaz que se salieron por la puerta de atrás de Jojutla, quedaron tan mal que ni siquiera pagaron lo que debían y el tiro les salió por la culata, no registraron ningún estadio con su debido tiempo en lo que registra el reglamento y solo tienen la cancha de la unidad deportiva La Perseverancia porque en Zacatepec no hubo cabida.

Ahora la Selva Cañera no juega como local porque no tiene donde y pierde siempre por default y solo juega como visitante, es una lástima que no tuvieran un plan B y por el momento hay que soportar, lo que dicen algunos miembros de su junta es que deben cambiar su directiva lo más pronto posible.





