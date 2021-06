Se reprograman fechas de los Juegos Conade

Los Juegos Nacionales Conade 2021 movieron fechas en varias disciplinas deportivas, en algunos casos en una semana y en otros dos y hasta tres.

Entre las disciplinas que tienen nueva fecha se encuentra el Pentatlón Moderno que se realizará en el estado de Aguascalientes, la cual estaba por celebrarse el 2 de junio, pero se reprogramó para el día 20 del mes en la misma sede.

De igual manera el atletismo que estaba programado para iniciar el 22 de junio en Nuevo León, se retrasó una semana, teniendo como nueva fecha del 1 al 4 de julio, con actividad en pista y campo en las tres categorías como son Sub-18, Sub-20 y Sub-23.

Por otra parte, el ciclismo que tendrá su actividad en Aguascalientes en las pruebas de pista y ruta, se movió de la tercera semana de junio, al mes de julio, realizándose las diferentes pruebas de los días 7 al 16.

El cambio de fechas resultó benéfico para los entrenadores de Morelos que opinaron que tendrán un poco más de tiempo para preparar a sus atletas clasificados.

Arturo Rodríguez Medina de ciclismo, informó que sus dos pedalistas, Natalia y Daniel Rodríguez Hernández, avanzan en su preparación para la justa nacional.

“El cambio nos fue benéfico ya que estamos empezando a entrenar también en pista; al no contar con una en Morelos, desde la semana pasada estamos acudiendo a la Ciudad de México para trabajar en el velódromo Agustín Melgar, aunque seguimos con la falta de una rueda lenticular que no tenemos y que es necesaria para no dar ventajas en el nacional”, indicó el entrevistado.

De la misma forma, informó que ante la falta de un traje especial para la participación en ruta de Juegos Conade, ya que el Instituto del Deporte del Estado solo les dio el uniforme para la pista que es un traje más aerodinámico y que no sirve mucho para la ruta, una asociación los ayudó para su adquisición ya que en ambas modalidades los ciclistas morelenses tendrán participación en la justa programada en el estado hidrocálido.