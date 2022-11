Se realizará torneo de bádminton rumbo al estatal de Juegos Conade 2023

Integrantes de la recién renovada mesa directiva de bádminton del estado, dieron a conocer el primer torneo que organizarán bajo su nueva gestión rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023.

Antonio Carrera Corona, el nuevo presidente de la Asociación Morelense de Bádminton, dio a conocer la convocatoria para el torneo que se llevará a cabo en Temixco, el próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana.

El primer evento bajo su organización se llevará a cabo en las instalaciones de Plaza la Carlota en la cabecera municipal.

Se informó que el evento será de rankin para ir clasificando a los jugadores con miras a los eventos nacionales del siguiente año, entre ellos los Juegos Nacionales Conade y los programados por la federación de la disciplina.

Participarán jugadores de ambas ramas en cinco diferentes categorías, entre infantiles y juveniles.

La categoría Sub 11 para nacidos en 2013 y menores, la Sub 13 para nacidos entre 2011 y 2012, la Sub 15 para jugadores entre 2009 y 2010, la Sub 17 para los 2007 y 2008, y la Sub 19 para los nacidos entre 2005 y 2006.

Las inscripciones se cierran esta semana y se realizarán a través de los clubes afiliados, se informa en la convocatoria.

La junta técnica previa para dar a conocer todo lo relativo al torneo, se realizará el mismo día del evento, una hora antes del inicio (8horas) en el mismo lugar de los juegos. La modalidad para participar será únicamente en singles.

El reglamento que se aplicará será el vigente en los Juegos Nacionales Conade y el de la Federación Mexicana de Badminton y el del organismo mundial.





