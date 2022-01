Pandemia obliga a suspender estatal de boxeo rumbo a Juegos Conade

La situación que se vive en todo el país debido a la pandemia por Covid-19 y sus variantes, ha llevado a reprogramar las diferentes fechas de los selectivos estatales de boxeo rumbo a la segunda edición de los Juegos Nacionales Conade 2022.

Es el caso de Morelos que tenía programada su actividad en esta semana, pero se tuvo que reprogramar debido a la situación sanitaria que se vive en el país por los contagios de la enfermedad respiratoria.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Estatal de Boxeo, Saúl Hernández García, quien comentó que, ante la suspensión del evento, ahora se tiene como fecha probable para su celebración la segunda semana de febrero.

Sin embargo, el dirigente estatal indicó que todavía se encuentra en espera de la autorización que haga la Federación Mexicana de Boxeo para llevar a cabo el evento que se realizaría en la capital morelense.

Hernández García informó que este campeonato estatal selectivo para categorías cadetes y juvenil, es el primer evento que tienen programado por la asociación en este año.

“Teníamos todo listo para celebrar el estatal de Juegos Conade pero nos llegó la indicación por parte de la Federación que de aquí al 30 de enero no hiciéramos eventos de box ante la situación de la pandemia; es por eso que determinamos mandarla para la segunda semana de febrero como fecha probable, porque todavía no sabemos si se autoriza o no, esto lo estaremos confirmando en los próximos días. Esperamos de aquí al próximo lunes como máximo, tener ya la confirmación para celebrarlo en la nueva fecha”.

El entrevistado dio a conocer que de acuerdo con la convocatoria nacional de Juegos Conade, las categorías que entrarán en la eliminatoria del boxeo serán las mismas del año pasado, “la Cadetes de 15 a 16 años, y la juvenil de 17 y 18 años, en hombres y mujeres”.

El dirigente boxístico confirmó que la sede del campeonato estatal serán las instalaciones de la Unidad Deportiva Centenario donde tiene su sede el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Cabe señalar que en la primera edición de los Juegos Conade Morelos clasificó a ocho pugilistas a la etapa nacional que se realizó en el estado de Jalisco, con una cosecha de 3 medallas, una de plata en categoría juvenil y dos de bronce en cadetes.





