Muere "Gigio" Bahena, exjugador de los Cañeros del Zacatepec

Hay luto en el deporte de Morelos, y en el gremio periodístico con la muerte de Fernando "Gigio" Bahena, quien fuera jugador de los Cañeros del Zacatepec en la década de los 80.

El deceso ocurrió tras un encuentro futbolístico que se llevó a cabo en la cancha de la Escuelita de Xochitepec, entre los veteranos del Zacatepec y los veteranos de Xochitepec. “Gigio” Bahena murió víctima de un infarto fulminante al miocardio.

La mañana de este jueves 8 de julio, "Gigio" participaba en el homenaje que un grupo de amigos organizó en memoria de Javier Fernández, entrenador de futbol fallecido recientemente.

“Gigio” como cariñosamente era conocido, fue todo : Un fotógrafo profesional que trabajó para los periódicos más importantes del estado. QEPD. Fernando el “Gigio” Bahena, cayó en lo que más le gustaba, ahora descansa en paz.

Fernando, en sus tiempos como jugador, llegó a probarse al equipo Zacatepec cuando estaba en primera división. Ese primer día que se presentó a las 8 de la mañana, estaba sentado por donde se entraba al vestidor del primer equipo junto con otro jugador de Acatlipa; al terminar el entrenamiento, a eso de las 14:00 horas, bien recuerdo que íbamos para afuera con Raúl “Piteco” Sánchez y Fernando estaba en el mismo lugar sentado. Me regresé y le pregunté que por qué no había estado en la cancha, por lo que respondió que no tenía con quién hablar, le dije que esperara y le hablé a Raúl “Piteco” Sánchez y se lo presenté. De inmediato le dijo que se presentara el siguiente día junto con su compañero de Acatlipa, por lo que a Raúl, que era el encargado de la Reserva Profesional, le gustó cómo jugaba y le dijo que se quedara, desde entonces formó parte del club que con el tiempo descendiera en aquel memorable partido contra el Necaxa cuando descendió el equipo Cañeros del Zacatepec.

Ahora, nuestro más sentido pésame a su familia, a Santiago su padre, sus hermanos Rafael y Chava, a sus hijos. Que Dios les de fortaleza a su familia, Descansa en paz.