Morelos con discreta participación en el basquetbol

La selección de Morelos dentro del Campeonato Nacional U14 femenil de ADEMEBA 2021, no le fue nada bien en este año, siendo una discreta y modesta participación en la que asimilaran todo lo vivido como experiencia, por lo que tendrán que y ponerse a trabajar para mejores actuaciones.

Certamen nacional que se libró en Ciudad Obregón, Sonora, en la que se contó con la participación femenil del estado de Morelos, sembradas en un complicado y muy difícil grupo “C” en la que tuvo que librar duras y complicadas batalla ante las representaciones de Ciudad de México –CDMX-, Baja California Sur -BCS-, y las anfitrionas de Sonora “A”.

El seleccionado tlahuica en su primera confrontación, cayó ante la quinteta de la Ciudad de México con final de 59-25 una dolorosa derrota que bajó la moral a la plantilla tlahuica, quienes pese a los esfuerzos e intentonas en el terreno de juego no les alcanzó para una mejor suerte en el accionar en el terreno de juego.

Las morelenses se sacaron la espina ante las de Baja California Sur al superarlas con un final de 48-33 lo que las motivó en este torneo nacional, y que no regresaron a Morelos con las manos vacías, ya que aunque fue un resultado que no ayudó para avanzar a la siguiente ronda, el equipo no se vino sin saborear las mieles del triunfo.

Antes las morelenses habían sido vapuleadas por las anfitrionas con un marcador de 67-14 en lo que fue el segundo duelo de la primera ronda de clasificación en el grupo “C”, este tropiezo caló en las filas de las tlahuicas, y mucho se trabajó en el aspecto anímico para levantar la moral a las jovencitas y entrar a su encuentro ante BCS con ganas de hacer bien las cosas y sumar una victoria.

A esta justa nacional hubo participación de los estados de Aguascalientes; Estado de México; Guerrero; Sonora “A”, y “B”; Tlaxcala; Sinaloa; Chiapas; BCS; Yucatán; Hidalgo; Durango; Michoacán; Baja California; Jalisco; Chihuahua; Campeche; CDMC; Nuevo León; Veracruz; Coahuila; Zacatecas; Tamaulipas; Quintana Roo; Oaxaca; San Luis Potosí, y Morelos.

Se cerró el telón y fue Nuevo León en femeniles que se visten de dorado en el Campeonato Nacional U14 femenil de ADEMEBA 2021, mientras que las anfitrionas del estado de Sonora se quedan con la Plata, y las Adelitas de Chihuahua se queda con el Bronce, la final termino con la pizarra 58-35 en favor de la representación de la Sultana del Norte.