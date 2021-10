Linces Morelos buscará componer el paso en su presentación de local

Después de caer en su debut por 4 a 1 en la capital del país frente a Leviatán, la escuadra de Linces Morelos buscará componer el paso cuando reciba el próximo sábado a San Rafael, escuadra de Veracruz que se presentará en la cancha de Anenecuilco dentro de la jornada 2 del campeonato de la Liga Nacional MX en su categoría “A”.

Los morelenses no tuvieron el arranque esperado al perder en su primer encuentro disputado en cancha ajena, “empezamos con el pie izquierdo víctima de nuestros propios errores, pero el sábado vamos a aprovechar el jugar en casa para ganar los primeros puntos”, comentó el entrenador del equipo felino, Lucio Aparicio Fuentes.

El partido estuvo pasado por agua, pues desde el inicio y hasta prácticamente el final, la lluvia hizo su presencia, lo que dificultó el mejor accionar de los jugadores.

“Dese el inicio empezó a lloviznar y casi todo el juego hubo lluvia, solo en los últimos 10 minutos paró; los jugadores no pudieron acomodarse al mal estado del campo de la mejor manera y se cometieron errores que se reflejaron en el marcador, adelante y atrás”, indicó.

Su escuadra tuvo en los primeros minutos la oportunidad de irse adelante, pero en un mano a mano frente al portero, Gary Ventura desaprovechó la acción.

“Generamos dos o tres de gol antes de que ellos nos anotaran en una mala salida defensiva; al medio tiempo ellos ya nos ganaban 2 por 0 con errores nuestros y en el inicio del segundo tiempo recortamos la desventaja otra vez con Gary Ventura que esta vez sí la metió”.

Pero cuando más presionaban por el gol del empate, nuevamente la desatención defensiva de los morelense fue bien aprovechada por la escuadra capitalina en dos ocasiones para colocar el marcador definitivo.

“Ellos aprovecharon y nosotros no; nos pesó el que no pudiéramos acomodarnos a las condiciones del campo, y ellos la verdad tienen un buen equipo, con jugadores extranjeros que llegaron a reforzarlos; tenemos que seguir trabajando para no volver a cometer esas fallas”, agregó el estratega felino.

Aparicio Fuentes dijo que deberán aprovechar el próximo sábado su presentación en casa para sumar su primera victoria “en casa debemos ser implacables; vamos a hacer sentir nuestra condición de local y lo vamos a demostrar en nuestra cancha”.

El partido donde Linces Morelos se presenta ante la afición ayalense, será enfrentando a la escuadra veracruzana de San Rafael FC en la cancha de la Unidad Deportiva de Anenecuilco a partir de las 12 horas del próximo sábado.