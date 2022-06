Incertidumbre para los Juegos Nacionales 2022

El encuentro nacional deportivo escolar 2022 se tambalea. A poco más de un mes de finalizar el actual ciclo escolar 2021-2022, no se ha confirmado su celebración, señalaron maestros y supervisores de educación física en Morelos.

El encuentro esta pausado debido a que en varios estados no se realizaron selectivos como sí se hizo en Morelos, comentó el seleccionador de béisbol de nivel primaria Anthony Meléndez, quien indicó que, si la justa no se reúne a los equipos necesarios, esta se suspendería, en definitiva.

“Desafortunadamente el encuentro nacional de escolares está pausado, al parecer hubo varios estados que no se prepararon y pues no se han conformado los equipos necesarios para jugar un nacional; se les dio una prórroga para julio, antes de que termine el ciclo escolar; en dado caso que no se confirmen los equipos requeridos, el torneo se va a suspender y se haría hasta el próximo ciclo escolar”, comentó.

En la entidad, desde el pasado mes de marzo, se dio inicio a los selectivos en las diferentes disciplinas deportivas que se contemplan en los Juegos Deportivos de Educación Básica, que incluye los niveles de primaria y secundaria.

La actividad arrancó con un primer rencuentro estatal de ajedrez en la Unidad Deportiva de Cuautla.

Las actividades estuvieron organizadas por las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a través de la subdirección de educación física y de la recién creada Asociación del Deporte Escolar de Morelos.

También se realizó actividad selectiva en disciplinas como el fútbol, básquetbol, voleibol, handball, atletismo, tae kwon do, handball, y béisbol.

Sin embargo, después de manejarse como fecha probable de inicio de la etapa nacional la tercera semana de junio, esta no se ha confirmado, lo que, a una semana de llegar la fecha, ha generado incertidumbre entre los alumnos que ganaron su clasificación al representativo morelense y de los propios padres de familia que no saben si sus hijos estarán en competencia a poco más de un mes de finalizar el ciclo escolar.

Se preparan para los juegos nacionales en Morelos pero en otros estados no se completaron los equipos ÓSCAR GARAGUI | El Sol de Cuernavaca

“Los maestros no nos dicen nada, falta información concreta, los niños siguen entrenando en sus horas libres, pero ya es hora de saber cuando y donde participarán”, comentó la señora Hernández, madre de un niño seleccionado.

Los propios maestros aseguraron no conocer el destino de estos juegos nacionales.

“No ha salido convocatoria y a estas alturas yo creo que ya no habrá. No creo porque ni en nivel medio superior se hicieron a pesar de que ya había convocatoria y sede”, comentó el seleccionador estatal de atletismo Carlos Ortega Carrasco, quien tiene listos a 26 niños que competirían por Morelos en la fase nacional.

La misma respuesta se tuvo del supervisor de educación física del sector 4 en Cuautla, Rafael Fonseca: “no sabemos nada, absolutamente nada”.

Estos juegos fueron cancelados en sus últimas dos ediciones, 2020 y 2021, debido a la pandemia, lo que parece estar a punto de volver a ocurrir.