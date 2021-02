"Huyen" atletas a tratamientos médicos durante pandemia

En plena pandemia y atravesando por el semáforo rojo en Morelos, las lesiones entre atletas no son fáciles de llevar, ya que por cuidar a los más vulnerables en casa, los deportistas evitan correr riesgos pisando consultorios u hospitales para el tratamiento de sus problemas físicos.

Es el caso de los hermanos Escoto Cisneros, Iván y Orlando, decatletas de nivel universitario que han padecido de sendas lesiones en las más recientes semanas durante los entrenamientos que realizan en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva de Cuautla.

Ambos deportistas radicados en la colonia Juan Morales de Yecapixtla y que compiten por la Universidad Autónoma Metropolitana, entrenan a distancia con las indicaciones de su entrenador debido al cierre de las instalaciones en la capital del país por la contingencia sanitaria de Covid-19.

Primero fue Orlando de 21 años, quien durante el último trimestre del 2020 sufrió una lesión corriendo tras falsear la pierna izquierda, lo que repercutió en una prolongada molestia en la ingle; sin la posibilidad de recibir asistencia médica, sólo las recomendaciones del propio equipo médico de la UAM a distancia, pasaron varias semanas para que el problema muscular quedara en el pasado.

“Aún tengo la sensación de la molestia, pero creo que es más sicológico pues afortunadamente no me he resentido, sólo dejé de entrenar al mismo ritmo y poco a poco fue cediendo”, dijo el juvenil que previo al inicio de la pandemia tuvo sus dos primeras competencias oficiales con su Universidad a escasas semanas de su ingreso, ambas en el mes de febrero del año pasado, una en la capital del país y otra una semana después en Querétaro.

Por su parte Iván, el más experimentado con 24 años de edad y ya con competencias Universitarias como en la etapa Nacional celebrada en 2017 en Chihuahua, sufrió un tirón hace dos semanas durante un chequeo; “corría a mi máxima velocidad los 500 metros en la pista cuando sentí una molestia en la parte trasera del muslo izquierdo, paré inmediatamente pero afortunadamente no fue un desgarre, lesión que ya conozco, pues pude seguir caminando, con el dolor, pero pude”.

Ambos decatletas, disciplina en la que se combinan 10 pruebas como la carrera atlética y el salto de altura y con garrocha, señalaron que debido a la pandemia no han querido tomar riesgos pisando consultorios.

“Tratamos de evitar posibles contagios de Covd-19, sobre todo pensando en los más grandes de nuestra familia; los tratamientos son a distancia con el equipo médico de la Universidad, algo que nos lleva a que las lesiones no salgan tan rápido”.

En mi caso, señala Iván, “no he podido llevar ese seguimiento médico necesario por lo mismo de la situación, debido al riesgo de un posible contagio acudiendo a una clínica médica; con esto cuidamos a las personas más vulnerables de la casa. Hemos tratado de tener el mínimo contacto con el resto de las personas para cuidar a la familia”.

Es por ello que como su hermano, sólo sigue los tratamientos a distancia, aunque esto atrase significativamente su recuperación; “lo que se ha hecho es tomar consultas a distancia con lo básico, empleando la terapia de hielo y calor, pero sobre todo con reposo bajando el ritmo de la actividad física; no es lo mismo que llevar un tratamiento con aparatos especializados y masajes, pero preferimos así a exponer a nuestras familias”, argumentó.