Falla trabajo de preparación en las fuerzas básicas de fútbol

El Club de futbol Santos de Torreón llevará a cabo un Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte bajo el tema central llamado “Neurociencias, Visión y Deporte”.

El evento se llevará a cabo en el Territorio Santos Modelo en Coahuila del 16 al 18 de julio, donde asistirán entrenadores profesionales, incluidos principalmente quienes trabajan con jóvenes en las fuerzas básicas en cualquier disciplina deportiva.

Es el caso Fernando Manuel Gutiérrez Domínguez, ex auxiliar y entrenador de los Arroceros del Cuautla, quien se alista para asistir a este curso que consideró de gran importancia por el tema a tratar, “lo considero fundamental para el desarrollo de los deportistas en cualquier disciplina”, expuso.

“Es muy importante para nosotros los entrenadores que debamos saber desarrollar mejor las cualidades motrices de los jugadores; es importante porque para formar a un jugador debemos saber qué jugador queremos tener, hacia donde vamos a llevarlo, en específico saber qué cualidades debemos desarrollar en él para trabajar en ese talento”.

El estratega consideró importante ver el perfil a trabajar en el jugador para tener mejores resultados, porque no es lo mismo trabajar con un defensa, un medio o un delantero.

“En el caso particular de un medio ofensivo, se debe trabajar mucho mejor en desarrollarle una visión periférica en el terreno de juego, eso es muy importante para aquellos jugadores que mueven un equipo, es decir en el futbol los clásicos “10”, o en futbol americano un mariscal de campo, etc. por eso se debe trabajar diferente con ellos para que desarrollen mucho mejor esa visión periférica, trabajar para dominar el espacio, la distancia, y el tiempo”, comentó.

“Son muy pocos los jugadores que desarrollan la visión periférica, en eso se está fallando en los semilleros donde no se trabaja o muy poco; ponemos como ejemplo en el basquetbol jugadores como Michael Jordan, el “Magic” Johnson, o Lionel Messi en el fútbol; como ellos, son contados los que dominan esa visión periférica con la cual se evita perder tiempo en estar volteando a quien le van a dar un pase; todo eso se debe entrenar dentro de una cancha de cualquier deporte, ahí es donde deben desarrollarse este tipo de talentos, pero se está fallando”.

Por ello el estratega consideró importante este tipo de cursos de capacitación como el que se dará en Torreón, y que deben aprovechar sobre todo a quienes están al frente de una cantera en fuerzas básicas de un equipo de cualquier disciplina.

“Lamentablemente hay entrenadores que no trabajan en pulir esos talentos, hablamos de las dos selecciones mexicanas, por ejemplo, que ganaron títulos mundiales en futbol dentro de la Sub-17, ¿dónde quedaron la mayoría de esos campeones del mundo que desaparecieron del mapa?. Se perdieron porque no les hicieron caso, hay que felicitar a Chivas que nos está demostrando que con jugadores mexicanos también se puede, los equipos grandes se han llenado de extranjeros y no les dan oportunidad a los nacionales, y si seguimos así nunca vamos a ver a la selección mayor mexicana ganar un campeonato mundial, para eso hace falta hacer esos cambios en el trabajo desde abajo con los semilleros”, agregó.

En el congreso a celebrarse en el territorio santista, uno de los clubes de la Liga MX que viene celebrando buen trabajo en su fuerzas básicas con el surgimiento de jugadores como el portero Carlos Acevedo, Omar Campos y Diego Medina, se tendrá la participación de ponentes como la psicóloga Pamela Monserrat Herrera; Eduardo Paramo Pitol, jefe el departamento de neurociencias del Club Santos.

También Gonzalo Rodríguez, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte; Francisco Pérez optometrista, al igual que Mariano Canegallo, especializado en optometría comportamental.









