Un nocaut le arrebató la vida; aquí la historia del boxeador Luis Quiñones

Originario de Barrancabermeja, Colombia, el boxeador Luis Quiñones llegó al combate del sábado pasado como favorito, ya que estaba invicto en su carrera.

Quiñones había ganado las 10 peleas disputadas como profesional, seis de ellas por la vía del nocaut.

Durante la pelea celebrada en el Coliseo Elías Chewgin, en la que disputaba el título nacional welter junior, recibió un brutal nocaut de su rival José Muñoz, el cual lo dejó en la lona y ya nunca más se levantó.

José Muñoz with the KO over Luis Quiñonez after a very contested #boxing matchup.... Quiñonez still on the canvas getting medical attention. #Barranquilla #ESPNKnockOut #Boxeo pic.twitter.com/Wqzb1CNVw4 — Paolo Vega (@paolovega) September 25, 2022

Los paramédicos llegaron al lugar para recoger al boxeador, el cual fue internado en la Clínica General del Norte, donde fue operado por un coágulo en el cerebro.

"Sufrió un deterioro neurológico, funcional y metabólico, que acompañaba varias isquemias en el hemisferio cerebral izquierdo", dijeron sus doctores.

Sin embargo, tras cinco días de estar en coma inducido, su hermano Leonardo Quiñones confirmó el fallecimiento por medio de sus redes sociales.

¿Qué dijo el rival de Luis Quiñones?

Después de la pelea y de que Quiñones ingresara al centro asistencia, su rival José Muñoz había hecho pública una carta en la que manifestaba su preocupación por el estado crítico de su amigo.

"Nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos", compartió Muñoz.

Sin embargo, tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, emitió un nuevo mensaje.

"Nunca imaginé este momento porque siempre abrigué la esperanza de que pudieras superar esa difícil situación. Lastimosamente n fe así. Y aunque sé que ahora estás con Dios, quisiera que estuvieras junto a tu familia y todos los que te conocemos", manifestó el púgil.

“Quizá nadie se alcanza a dimensionar el dolor que me genera tu partida. Sé que vendrán tiempos difíciles”, dice José Muñoz tras la muerte de su colega, el boxeador Luis Quiñones. pic.twitter.com/RkABGoz52N — Flor Díaz Ospino (@Fdiazos) September 30, 2022

El presidente colombiano Gustavo Petro lamentó el deceso del deportista y envío sus condolencias a la familia.

Asimismo, la Federación Colombiana de Boxeo (Fedecolbox) expresó sus condolencias por la pérdida del boxeador y envío un mensaje de fortaleza a sus familiares.

Con información de EFE

Duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. A la familia del boxeador santandereano Luis Quiñones: un abrazo de corazón, lamento mucho este difícil momento. pic.twitter.com/GYKh3dj6pN — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 30, 2022

🕊️ pic.twitter.com/mxgOSACfHq — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) September 30, 2022









