Emilio, un amante de las artes marciales

El taekwondoin del club Revolución de Cuernavaca, escuela que pertenece al Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem); Emilio Tomás Peralta Valdés, joven de 15 años, estudiante del CETis 12 de CIVAC; lleva tiempo entrenando y entregándose al deporte de las artes marciales, .

"Tengo 10 años entrenando Taekwondo, un deporte que me gusta mucho y que me ha dado varias satisfacciones", comentó el atleta.

En el Revo, Emilio Peralta lleva año y medio entrenando con el profesor Fernando Salgado Hernández con quien se ha sentido muy cómodo y contento por contar con un buen grupo de compañeros y con quienes ha avanzado mediante los entrenamientos.

"Con el profe Fer me he sentido muy seguro, todos me han apoyado mucho, la confianza que me da el profesor es importante para mi crecimiento deportivo, aparte de los buenos resultados que he estado dando", expresó.

Enfocado en las metas y los triunfo que ha logrado desde pequeño, Emilio tiene en su lista de ganador; una medalla de oro que ganó en el Campeonato Nacional; una presea de plata del Torneo de Ranking celebrado en Acapulco, Guerrero; una de bronce del Campeonato Nacional de Ranking en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

"Asistí a la concentración de la selección mexicana en Korea donde adquirí una inolvidable experiencia, buscaba en el torneo nacional un boleto para ir al mundial de Serbia y aunque no lo logré, sé que tengo que seguir preparándome para la siguiente oportunidad como la eliminatoria del regional para los Juegos de la CONADE que inicia en enero.

"Buscaré que en un futuro, pueda ser digno representante de México en torneos mundiales y poder participar en Juegos Panamericanos y hasta en los Juegos Olímpicos", concluyó.