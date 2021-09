Deportista de UAEM participará en Mundial de Kick Boxing en Italia

Deportista y maestro de las artes marciales, Fernando Avillaneda –de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos– ganó su participación al Campeonato Mundial de Kick Boxing, que se realizará en la ciudad de Jesolo, Italia del 15 al 24 de octubre.

Avillaneda se viene preparando desde hace meses y no ha parado por la pandemia que es lo que le ha valido, para el es su segunda participación a nivel mundial pasado que se llevó a cabo en el año 2019 en la ciudad de Sarajevo, Bosnia & Herzegovina del 19 al 27 de octubre, lo que le dejó mucha experiencia y que ahora piensa le puede sacar provecho para una mejor participación.

–A pesar de la pandemia, ¿cómo fue la preparación para ganar este boleto?

–La preparación para mi en tiempos de pandemia resultó algo difícil, ya que tuvieron que cerrar los lugares donde entrenaba habitualmente, así que al inicio tuve que entrenarme yo solo acondicionando un lugar en mi casa con un costal de llantas que hice y colgué yo mismo, así como una pera loca para mejorar mi estilo, mi pegada, la fuerza en el boxeo.

–¿Con la resistencia física cómo fue?

–También salía a correr muy temprano por la mañana, no podía quedarme parado, necesitaba y creo que esto es lo que me ha sacado adelante, vivo en la colonia La Lagunilla de donde soy originario, después me metí más a fondo y empecé a entrenar la preparación física con el metodólogo Emmanuel Badillo en una unidad habitacional en el municipio de Xochitepec, así que los traslados eran mucho más largos de lo habitual, pero gracias a esos sacrificios he obtenido muy buenos números que fueron bastante complicados, ahora tengo los resultados esperados que no han sido fáciles, pero si quieres llegar arriba tienes que exponerte, arriesgarte para poder salir adelante.

–¿Cómo calificaste esta vez a Italia?

–Las peleas que tuve para llegar a clasificar al mundial fueron la final del Campeonato Nacional de 2020 en contra del nayarita Naim Verá, con quien fue muy complicado porque el tenía lo suyo, pero me esforcé porque para esto había entrenado en medio de dificultades, solo así sales adelante.

También estuve en la final del Campeonato Macroregional del Norte, ahí me encontré con el Zacateco Uziel Ramos, con quien también hice una buena pelea, quiero agregar que en el proceso de selección nacional existen diferentes pruebas que funcionan como filtro para poder llevar a lo mejor del país, para esto hay un equipo multidisciplinario dentro de la Federación Mexicana de Kick Boxing que nos evalúa en la parte psicológica, física, técnica, táctica y también en lo nutricional, todo esto para poder ir en las mejores condiciones a ese gran evento, como es el Campeonato Mundial de Kick Boxing en la ciudad de Jesolo, Italia del 15 al 24 de octubre del presente año.

–¿Después de un mundial, qué esperas ahora?

–La experiencia que tengo del mundial anterior, es que el nivel en Europa es muy fuerte, es increíble el poder enfrentarte a lo mejor del mundo, es una experiencia única e inolvidable, la sensación que provoca el representar a tu país en el máximo evento de la disciplina, el mundial pasado se llevó a cabo en el año 2019 en la ciudad de Sarajevo, Bosnia & Herzegovina en octubre, después de este evento mundial día a día he trabajado para estar al nivel competitivo y poder lograr hacer historia en el deporte morelense y mexicano.

–En el primer mundial costó para viajar, ¿ahora cómo será?

–Es lo más duro que hay hablando de los apoyos económicos para este campeonato, gracias a la gestión de la Federación Mexicana de Kick Boxing, la Conade nos apoyarán con la mitad de los gastos, pero a nosotros nos toca poner la otra mitad, para esto estoy buscando la ayuda de patrocinadores o de la misma sociedad que me quiera apoyar y poner su granito de arena para que pueda cumplir con este gran sueño, como es ser campeón mundial, cabe señalar que en el 2019 se me complicó demasiado el juntar el 100% del costo del viaje, estuve boteando para poder juntar, recordemos que había un compañero de Zacatepec que no pudo completar para su viaje y no fue, esta vez que es el 50% espero que sea más fácil y que me apoye más gente que me conoce y sabe de lo que he hecho para llegar hasta donde estoy, me pueden seguir en facebook como fer Avillaneda, y les agradeceré mucho todo su apoyo que me den.