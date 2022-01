Cuautla no pagó y pierden nuevamente en la mesa

Los Arroceros del Cuautla perdieron en la mesa su primer partido del Torneo Clausura 2022 frente a los Alebrijes de Oaxaca por no pagar una parte de la deuda que tiene con la Liga Premier y la Federación Mexicana de Futbol por más de 2 millones de pesos.

El equipo hizo el viaje hasta la capital oaxaqueña, pero cuando estaba a punto de saltar al terreno de juego del estadio Tecnológico la tarde de este viernes, no lo pudo hacer porque desde la Liga Premier llegó la orden de no llevar a cabo el encuentro porque simplemente no se hizo el depósito que se comprometieron hacer las autoridades municipales (administradores de la franquicia) por 500 mil pesos a cuenta de dicha deuda.

El equipo contaba ya con los registros de 23 jugadores en regla para poder debutar, sin embargo, se tenía la advertencia de hacer el pago, o no se jugaba.

Juan Domínguez Garrido, quien está al frente de un patronato en formación que manejaría los destinos del conjunto morelense, confirmó que el encuentro lamentablemente se perdió porque no se cumplió a la Liga con el depósito que solicitó para llevar a cabo el encuentro, lo que ahora acerca todavía más la posibilidad de perder la franquicia.

El dirigente informó que en su último contacto que tuvo con el tesorero del Ayuntamiento cuautlense apenas tres horas antes del inicio del encuentro, le informó que las cuentas del municipio fueron congeladas al parecer por una demanda de la empresa parking spot, la que exige un pago millonario por los parquímetros que no entraron en funcionamiento en el municipio.

“Eso fue lo ultimo que me dijo el tesorero, que no se pudo hacer la transferencia por ese motivo y la Liga nos la aplicó cancelando el partido”.

El entrevistado informó que las negociaciones con la Federación y la Liga Premier están prácticamente rotas y la franquicia está más cerca de perderse.

“El lunes volveremos a entablar dialogo con el presidente de la Liga Pepe Vázquez para que nos dé chance de pagarle; por ahora está molesto porque no se le cumplió y quizá con justa razón porque desde marzo del año pasado el equipo no hace ningún depósito a la Liga, y ya no están dispuestos a seguir tolerando esta situación, así que esperamos que el lunes se logre algo, pero por ahora lamentablemente estamos más cerca de perder esta franquicia de 70 años de tradición en el futbol morelense”, indicó.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter