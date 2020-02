Ciclistas de Morelos amagan con emigrar

A pesar de lo logros que han obtenido en competencias nacionales e incluso internacionales con la participación de Mariana Rodríguez Hernández en dos eventos en Estados Unidos durante 2019, ciclistas de Morelos aseguraron que han tocado puertas y no han recibido el apoyo de las autoridades, por lo que analizan la posibilidad de competir por otros estados.

“Mariana fue quinto lugar en el Tour de las Américas, en Estados Unidos, el año pasado, sin embargo ya no pudo estar en los juegos nacionales porque estaba en Sub 23 y este año ya regresa; además con el resto del grupo, en dos pruebas nacionales estuvimos en séptimo y en las demás entre los 10 primeros”, dio a conocer el entrenador Arturo Rodríguez Medina, quien también es triatlonista cuautlense.

De acuerdo con Rodríguez Medina se preparan para continuar en las competencias; sin embargo, no han recibido apoyo de las autoridades estatales, quienes, según informó, argumentan que no existe una asociación; "lo cual es muy cierto, pero si tuvieran voluntad se puede apoyar, porque los gastos se justifican a final de cuentas, no se queda uno con nada”.

Ante la desesperación, el entrenador no dudó en ver la posibilidad de correr por otro estado. Como ejemplo, señaló que ya pasaron las dos primeras copas nacionales clasificatorias y no pudieron asistir por la falta de recursos: “en enero fue en Aguascalientes en pista, pero no pudimos ir, y en este mes de febrero debimos ir a Jalisco a la segunda Copa también en pista y tampoco pudimos asistir”.

Por otro lado, hace tres semanas, participaron en una competencia de ruta que se realizó en Zapata, en el mismo estado morelense, “y por lo menos asistimos a esa por lo cercano, es la única competencia que tenemos hasta el momento porque tampoco pudimos ir a otra de ruta que se efectuó en Monterrey”.

Dio a conocer que la siguiente competencia nacional será en el próximo mes de marzo en Chihuahua, "pero tampoco se ve que podamos ir, será de ruta, y a finales de ese mes se realizará una más en Toluca, en pista".