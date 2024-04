Emma García, la niña de 7 años que busca superar a Checo Pérez en el automovilismo

Además de las actividades y preocupaciones comunes a su edad, como tener buenas calificaciones o entretenerse con videojuegos, Emma García usa un casco, guantes y el nomex para correr a 90 kilómetros por hora en el Kartodrómo de Bosque Real, donde sueña con llegar a ser cómo su ídolo, Checo Pérez.

La joven piloto encontró la pasión por la velocidad a muy temprana edad.

“Tenía tres años y un día escuché como motores raros. Vi a mi papá viendo la Fórmula Uno y era tan padre. Que el choque, que el trompeo, que todo y dije ‘yo quiero estar ahí", contó en entrevista con ESTO.

CIPMEX CIPMEX Sin infancias seguras no hay paz

Si bien su padre se mostró emocionado y con toda la intención de apoyarla, su madre no tuvo la misma reacción. El miedo a que pusiera su vida en riesgo la llevó a negar la solicitud de la pequeña aunque, con la creatividad y carisma que caracterizan a los niños de su edad, consiguió el tan anhelado permiso.

También puedes leer: La astronauta Katya Echazarreta busca que los jóvenes sigan sus pasos

“Mi papá dijo ‘va, si tú quieres ser piloto, órale, vamos a trabajar’, mi mamá fue como de ‘no va a pasar’ se espantó, pero éramos dos contra uno. Después hubo un curso de verano con mi coach, Emi Richards, y por fin me dejó porque era mi cumpleaños. Ahí le dije que quería ser piloto y fue cuando le dio el “patatús, pero me dejó”.

Emma García solo tiene 7 años, pero ya sabe cuál es su sueño. | Foto: Ramón Romero / ESTO

Emma García es una piloto osada

Pese a su corta edad, Emma está repleta de osadía y valentía que la llevan a disfrutar cada segundo en las pistas. Esa actitud llamó la atención de Escudería Telmex y ahora forma parte del semillero, donde han salido otros pilotos que hoy son referentes en el automovilismo nacional como Sergio Pérez, Daniel Suárez o Andrés Pérez de Lara, entre otros.

“La verdad, cuando estoy en la pista me da mucha emoción, mucha adrenalina, porque hay veces que tienes a los pilotos atrás y te dices ‘¿qué va a pasar? ¿Me van a rebasar? ¿Me van a chocar?’ Luego hay una curva o una chicana y es muchísima adrenalina. En la pista soy agresiva, pero cuando me quitó el caso se acabó”, aseguró.

Emma García aseguró que es una piloto agresiva. | Foto: Ramón Romero / ESTO

Emma solamente lleva tres carreras como profesional, pero tiene claro que será el siguiente talento nacional en llegar a la Fórmula Uno y su mayor sueño es llegar a Ferrari, aunque no descartaría alguna oferta de Red Bull o Aston Martin. Carlos Sainz, Charles Leclerc y, como no podía ser de otra forma, Sergio Pérez son sus ídolos, además de Daniel Ricciardo, actual piloto de la escudería Visa Cash App RB y quien puso el apellido que lleva por nombre el equipo de la joven mexicana.

Su mejor regalo no llegó el Día del Niño

Casi no hay nada más importante para un niño que conocer a su más grande ídolo. A Emma, esa oportunidad, al igual que su despegue como piloto, le llegó rápidamente cuando estuvo frente a frente con Sergio Pérez.

El momento se dio en Canadá, cuando por regalo de siete años su tío la sorprendió con boletos para el Gran Premio de Montreal en 2023. Ella llevó consigo un peluche que tejió junto con su abuela y participaron en una dinámica para conocer al “ministro de la defensa”, donde enviaron un video del accesorio a Red Bull. El momento en que le dijeron que fue elegida para estar frente a Pérez lo describe como “el mejor día de mi vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma García López (@emmaracing8)

“Al día siguiente de enviar el video Red Bull no envía un mensaje por redes sociales. Decía “Emma, vas a poder venir a ver a ‘Checo’ Pérez” y dije ‘wow’. Fuimos, no hablé, nada más le dije hola y le entregué el peluche”, rememoró al Diario de los Deportistas.

El piloto mexicano recibió con gusto el detalle, se tomó fotos con Emma e inclusive le firmó y se colocó su gorra, pero lo más importante fueron las palabras que el tapatío le brindó.

“Si sigues haciendo mucho esfuerzo, vas a estar en Ferrari o en Red Bull, te lo aseguro”, le comentó Sergio Pérez. Una conversación breve pero que no hizo más que reforzar las ilusiones y sueños de Emma para, algún día, ser un referente nacional en la Fórmula Uno.

Emma García pide a los niños no dejar de luchar por sus sueños

No todo ha sido felicidad en la corta pero soñadora carrera de Emma García piloto. El mundo del automovilismo es abrumador, por tener desde siempre el estereotipo de que es solamente para hombres. Barrera que con tan sólo siete años ella planea romper.

“Es muy difícil también ser una mujer en un deporte de hombres, ha sido un poco difícil llegar hasta donde estoy, pero ahorita que veo lo que he logrado, que siento lo que es estar en la pista, me da mucho orgullo”, apuntó.

Emma García pidió a los niños no dejar de luchar por sus sueños. | Foto: Ramón Romero / ESTO

Finalmente, lanzó un mensaje a todos esos niños quienes, como ella, tienen sueños que lucen casi imposibles de conseguir. “Que no se rindan”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

No importa si quieres ser piloto, astronauta o artista, tus papás siempre te van a apoyar. Lo digo porque mis papás siempre me apoyan. Si ustedes quieren ser pilotos, chefs, artistas o cantantes, no lo dejen, solo sigan intentando lograrlo”, sentenció.

Nota publicada originalmente en ESTO