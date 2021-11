Asociación de Karate Do gana terreno en Morelos

En Cuernavaca, Yankel Godínez, presidente de la Asociación de Karate Do del Estado de Morelos, rindió su informe de labores en el cual destacó la ampliación de esta especialidad deportiva por todos los rincones de la entidad.

Godínez habló de los buenos prospectos que se ven en varios lugares, y ya no sólo en Cuernavaca donde se había centralizado todo.

“Nosotros vamos hasta esos lugares, y para el próximo 27 estaremos en Cuernavaca realizando topes completamente gratuitos; dentro en 15 días estaremos en varios municipios de la región oriente, vamos a Zacualpan de Amilpas a hacer un entrenamiento de tres a cuatro horas para todos los deportistas que no pueden venir. No les hacemos torneos si no que se les organiza topes y convivimos con los deportistas que están muy ansiosos por practicar este deporte que es el favorito para ellos. Posteriormente, arrancamos la temporada 2022 muy fuerte para el Campeonato Nacional e internacionales que vienen por delante”.

Sobre el Premio Estatal del Deporte contestó:

“Es un gran logro para todos los compañeros agremiados y no agremiados se está trabajando en todos los municipios, estamos platicando con el arquitecto Juárez, que sería bueno que se vaya manejando en la UAEM como promoción que se tenga el privilegio en toda la universidad de manera social y se van a empezar a captar estudiantes y vamos hacer una fortaleza y queremos cambiar la historia, ya tenemos varios alumnos que han estado participando en eventos nacionales, ya es una nueva camada, está la niña Mendoza que viene muy fuerte trabajando, en la zona sur tenemos a Tania, en la zona oriente a Bryan |Rodríguez, estamos sacando talentos que vengan de toda la región y no solo sean de Cuernavaca”.

En tanto, Óscar Godínez agregó:

“Como federación tenemos que dar toda la credibilidad, hay tantas cosas que esto todavía no termina, ahorita son los Juegos Nacionales Conade y antes eran Olimpiada Nacional y se está trabajando para eso, la Conade, la Codeme, el COM reconocen a la Federación de Karate, ahora hay candidatas fuertes para la elección, pero todavía se tienen que terminar todo este proceso jurídico legal, lo bueno que todo el karate a nivel nacional están trabajando como aquí con Yankel, ahorita por los problemas de pandemia no se han hecho eventos presenciales, hicimos uno en Oaxtepec muy bueno pero la gente no puede viajar por lo mismo, por el temor, de 20 solo viajan cinco”.

El arquitecto Jorge Juárez dijo:

“Seguimos apoyando al LEF Álvaro Reina como director del deporte universitario, con él vamos de la mano, él gestiona apoyo con la institución, sobre todo, todos los entrenadores de la institución están muy allegados y están de la mano con él y hay buenos resultados y habrá mejores resultados sobre todo en el ámbito nacional, ya en la semana hay un evento muy bueno en Oaxtepec de karate, y se va de la mano con las instituciones”.

Al final Jorge Juárez felicitó a Yankel por su buen desempeño en la asociación estatal y a la vez recordó la forma de cómo llegó este deporte al estado.





















